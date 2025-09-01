Racing Bulls loue un Hadjar ’parfait’ et une VCARB 02 ’exceptionnelle’

Grâce à la troisième place d’Isack Hadjar au Grand Prix des Pays-Bas, Racing Bulls a signé son premier podium sous cette appellation, et le premier pour l’équipe de Faenza depuis celui de Pierre Gasly au GP d’Azerbaïdjan en 2021.

Alan Permane, le team principal de la structure italienne, est ravi de cette performance, et salue l’ensemble du week-end du pilote français, qui s’était qualifié quatrième la veille malgré un vendredi compliquer.

"Quelle journée incroyable ! Isack a réalisé une course sans faute. Ce fut un week-end parfait pour lui et un podium amplement mérité" a déclaré Permane. "Il aurait pu hériter de cette troisième place, mais Isack s’est placé dans les meilleures conditions pour y parvenir et la mériter."

"Et il l’a fait tout au long de la course. Il a excellé tout le week-end ; après de si belles qualifications, c’était agréable de voir le rythme de la voiture en course. Il occupait une confortable quatrième place, sans réelle menace derrière lui."

Le Britannique déplore l’incident qui a impliqué Liam Lawson et Carlos Sainz, car il pense que le Néo-Zélandais était en route pour un top 5 : "Je suis vraiment désolé pour Liam, car sans la collision avec Sainz, il aurait lui aussi été au top et aurait terminé cinquième."

"Malgré cela, ce fut un week-end solide pour l’équipe, avec d’énormes efforts de tous les membres du garage, à Faenza et Milton Keynes, qui ont grandement contribué à la création de la voiture de course exceptionnelle que nous possédons. Nous allons à Monza pour poursuivre sur cette lancée !"