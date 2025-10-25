Brown alerte McLaren : Verstappen est trop proche pour être à l’aise

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a admis que Max Verstappen était "trop proche pour être à l’aise" au championnat pilotes.

Malgré sa présence avec ses deux pilotes dans la bataille, Brown a affirmé que McLaren ne chercherait toujours pas à favoriser l’un de ses pilotes dans la lutte alors que le Grand Prix du Mexique se déroule ce week-end.

Verstappen a réduit l’écart avec le leader du championnat, Oscar Piastri, à 40 points, alors qu’il était encore de 104 points il y a seulement quatre manches.

À cinq manches de la fin de la saison, Brown a souligné que McLaren prenait très au sérieux la remontée de Verstappen en fin de saison mais il n’y a toujours pas de quoi changer sa philosophie !

"Je pense que nous prenons les courses une par une."

"On m’a beaucoup demandé de prédire l’avenir. Je pense qu’à l’heure actuelle, Max est trop proche pour être à l’aise."

"Lando n’est qu’à une victoire, Oscar à un abandon. Nous avons vu ce qui s’est passé aux Pays-Bas, au Sprint à Austin, à quel point les choses peuvent changer rapidement."

McLaren a toujours affirmé qu’elle ne chercherait pas à privilégier un pilote plutôt qu’un autre afin de tenir Verstappen à distance dans les dernières manches.

Seuls 14 points séparent Piastri et Norris au championnat, alors que tous deux visent leur premier titre, un scénario dans lequel McLaren ne souhaite pas s’immiscer.

"Nous continuerons à évaluer la situation au cas par cas, si nous nous retrouvons dans une telle situation," répond Brown.

"C’est ce que nous avons fait l’année dernière à Bakou pour aider Lando, mais finalement, c’est Oscar qui a remporté la course et Lando l’a aidé."

"C’est donc un sport assez imprévisible. Mais dans la situation actuelle, nous allons continuer à donner aux deux pilotes les mêmes chances de remporter le championnat des pilotes."

Après le sprint d’Austin, McLaren a levé les répercussions internes pour Norris, insistant sur le fait que les deux pilotes repartiraient à zéro.

"Nous avons toujours dit que nous les laisserions s’affronter, tant que cela se fait dans le respect et l’équité. On ne peut pas empêcher les incidents dans ce sport, mais l’important est la manière dont on les résout. Nous n’allons pas soudainement choisir un pilote plutôt qu’un autre, à moins qu’il ne devienne mathématiquement impossible pour l’un d’entre eux de gagner."

Malgré tout, avec Verstappen qui se rapproche rapidement et Red Bull qui semble renaître, Brown admet que la lutte pour le titre entre dans une phase dangereuse.

"Donnez à Max une voiture qu’il peut mieux maîtriser, et il disparaîtra à l’horizon. C’est exactement ce qu’a fait Red Bull mais nous avons les moyens de répliquer."