McLaren F1 s’attend à voir ’une meilleure version’ de Norris après son abandon

Andrea Stella a salué l’état d’esprit de Lando Norris après sa casse moteur hier à Zandvoort lors du Grand Prix des Pays-Bas. Et plus globalement, le directeur de McLaren F1 apprécie la manière dont le Britannique aborde les choses au sein du team.

"C’est quelqu’un de très mature" a déclaré Stella. "C’est l’une des personnes les plus justes, les plus équilibrées, je dirais même dignes de confiance, avant d’être un pilote. Donc, quand il dit qu’il va s’engager à fond ou quoi que ce soit d’autre, cela signifie simplement qu’il va essayer de tirer encore plus de son incroyable potentiel."

"J’ai hâte de voir ce que Lando va pouvoir exprimer, car nous savons que son talent est immense et je suis sûr que cette situation dans le championnat va lui donner une motivation supplémentaire pour essayer de l’exploiter."

"Nous lui apporterons tout notre soutien pour qu’il conserve son esprit combatif. Mais comme nous l’avons déjà dit, je pense que cela viendra tout naturellement et que nous verrons peut-être même une version encore meilleure de Lando, car le moment est venu d’exploiter encore davantage son potentiel, s’il en a encore."

L’Italien salue la manière dont à chaud, son pilote a su rester calme et réfléchir à la vision globale de ce qui venait de lui arriver. En effet, alors même qu’il était encore dans sa voiture, il a déclaré à la radio que c’était un incident malheureux hors de tout contrôle.

"Je pense que Lando a déjà prouvé, dans le message qu’il a donné à la radio alors qu’il était encore dans la voiture, qu’il était en train d’analyser la situation et qu’il avait immédiatement conservé son état d’esprit constructif."

"Il a dit que cela échappait à notre contrôle, que c’était juste un incident malheureux. Nous ne pouvions rien faire, nous allons continuer à nous battre. Il l’a donc déjà dit lui-même et je ne serais pas surpris qu’il en soit autrement. C’est une personne très mature, comme je l’ai déjà dit, un pilote très juste et très équilibré."

"J’ai donc hâte de voir Lando dans les prochaines courses. Je suis sûr que cela va être un grand spectacle pour la Formule 1 et que cela va rendre la compétition avec Oscar encore plus intéressante."

Stella assure qu’il n’y aura aucun changement sur la philosophie de l’équipe malgré l’évolution de la situation après la casse mécanique de Norris : "En ce qui concerne l’équipe, l’important est qu’elle continue à courir comme elle l’a fait jusqu’à présent."

"Il s’agit donc de rester aussi neutre que possible, de faciliter la poursuite des aspirations de Lando et Oscar de manière équilibrée, équitable et sportive, et c’est ce que nous continuerons à faire. Je ne pense pas que la situation à Zandvoort ait entraîné un changement dans l’approche de l’équipe."