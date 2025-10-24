’Un week-end ne va rien changer’ : Hadjar ne se met pas la pression face à Red Bull

Isack Hadjar veut mettre un terme à une série déplaisante, et surtout oublier un mauvais week-end lors de la dernière course en date, ce week-end à Mexico. Le pilote Racing Bulls vise de nouveau des points sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le Français est convaincu qu’il peut afficher de meilleures performances qu’à Austin, et malgré le fait que ce soit son premier Grand Prix du Mexique, il pense que son expérience en EL1 en 2023 va l’aider.

"J’ai raté les points à Singapour, j’ai vécu un week-end horrible à Austin, donc je suis plus qu’impatient de recommencer et d’avoir un top 10, car j’en ai besoin" a déclaré Hadjar. "Techniquement, j’ai fait mes débuts en Formule 1 ici il y a deux ans, donc je connais cet endroit ! Et avec trois séances d’essais, tout ira bien."

Interrogé sur sa situation et une possible promotion chez Red Bull, il assure ne pas y réfléchir et chercher à faire au mieux chaque week-end : "Comme je l’ai dit, je suis très impliqué pour cette fin de saison, je veux prendre du plaisir, j’ai prouvé beaucoup de choses cette année mais j’ai aussi fait des erreurs, donc j’ai encore à apprendre."

"S’il ne reste qu’un week-end pour faire la différence, je dois être performant. Je n’ai pas de regrets sur ce que j’ai fait cette année et je ne pense pas qu’un week-end va changer la décision, sauf si je termine sur le podium ou que je gagne !"

La question a de nouveau été posée à Isack Hadjar de savoir s’il est inquiet à l’idée d’affronter Max Verstappen chez Red Bull, alors que le Néerlandais a étrillé tous ses équipiers. S’il ne nie pas la pression que cela implique, il rappelle que c’est ce pour quoi il fait de la course automobile.

"C’est ce pour quoi je suis en Formule 1, je ne suis pas là pour piloter, gagner de l’argent et rentrer chez moi. Je suis là pour me battre contre les meilleurs et me montrer ce que je peux faire. Et avoir Max comme équipier, je ne pense pas qu’il y ait de meilleure référence. C’est un peu effrayant, mais c’est aussi très excitant de pouvoir devenir son équipier."