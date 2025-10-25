Racing Bulls ’manque de rythme’, Lawson parie sur les EL3 pour progresser

Racing Bulls a signé une première journée correcte au Grand Prix du Mexique, mais en se montrant assez lointaine sur le rythme sur un tour. Liam Lawson ne s’inquiète pas après avoir raté les EL1, et il pense que la situation va s’améliorer.

Néanmoins, il s’inquiète à l’idée de ne pas exploiter comme il le faudrait les Essais Libres 3 qui lanceront la deuxième journée, et pense qu’elle sera cruciale pour faire progresser sa VCARB 02.

"Le circuit est vraiment difficile à piloter car il est situé en altitude, glissant et offre peu d’adhérence. Cela dit, la voiture est dans une position correcte. Environ la moitié des pilotes ont manqué les EL1 car les jeunes pilotes étaient en piste" note Lawson.

"Donc beaucoup d’entre nous sont dans une situation similaire. Les EL3 vont être importants et la surface de la piste devrait s’améliorer avant les qualifications, donc l’objectif est de s’assurer que nous avons le meilleur package pour la voiture à ce moment-là."

Isack Hadjar était en retrait de son équipier, et il craint un manque de performance : "Ce fut un vendredi difficile pour nous aujourd’hui. En regardant notre programme, je pense que nous avons fait les bons choix en termes de pneus en gardant quelques pneus tendres neufs, donc j’espère que cela jouera un rôle important."

"C’est un circuit à très faible appui aérodynamique, le milieu de peloton est serré et il semble que nous ayons quelques dixièmes de retard sur les gars devant nous en ce qui concerne les courts relais. Nous allons nous regrouper pour tout analyser avec l’équipe ce soir et travailler en vue de demain."

Ayumu Iwasa a remplacé Lawson en EL1, et il est satisfait du programme accompli : "Nous avions un programme solide et bien organisé aujourd’hui, et j’ai pu accumuler un bon nombre de kilomètres tout au long de la séance, ce qui en a fait une bonne journée pour moi et pour l’équipe."

"Le trafic était assez difficile, comme d’habitude sur ce circuit, et c’était la première fois que je pilotais ici et avec la voiture de cette année, donc c’était une nouvelle expérience, mais l’équipe m’a beaucoup guidé. Tout ce que j’ai fait avec le simulateur et l’équipe m’a été utile pour la séance d’aujourd’hui."

"C’était bien de sentir la différence entre la voiture et le simulateur, donc l’expérience d’aujourd’hui devrait m’être utile pour mon travail futur avec le simulateur. J’espère avoir une autre occasion de monter dans la voiture et de faire encore mieux."