Haas F1 va vivre une course presque à domicile à Silverstone

Pour Haas F1, le Grand Prix de Grande-Bretagne est comme une course à domicile, avec Oliver Bearman et une partie de ses troupes basées en Angleterre. Le pilote anglais est heureux de disputer sa première course en Formule 1 à domicile.

"Ce sera un incroyable week-end historique, mon premier à domicile en tant que pilote officiel de F1. L’année dernière, c’était déjà très spécial d’annoncer mon contrat avec la F1 et de participer aux EL1, mais je ne peux qu’imaginer ce que sera un week-end complet" se félicite Bearman.

"J’ai déjà eu un aperçu du soutien britannique lors de l’événement F1 75 Live en février et depuis, j’attends cette semaine avec impatience. De plus, mon frère Thomas va courir en Formule 4, c’est donc la première fois que nous partagerons un week-end ensemble."

"Ce sera un moment de fierté pour moi et ma famille. Silverstone est un circuit qui fait partie de mon top 5 du calendrier parce qu’il correspond exactement à ce pour quoi les voitures de F1 sont faites et qu’il donne toujours lieu à une course passionnante avec la menace de la pluie imminente !"

Esteban Ocon veut enchaîner après un point marqué en Autriche et se félicite de revenir en Angleterre : "Silverstone est le berceau de la Formule 1 et notre usine britannique est très proche, ce qui en fait une course à domicile pour l’équipe qui y est basée, et ce sera spécial."

"Le soutien que nous recevons chaque année au Royaume-Uni est quelque chose que vous n’auriez jamais imaginé avant de venir en Formule 1, et le quitter est un sentiment extrêmement spécial. Le circuit a tant d’histoire, tant de virages à grande vitesse et il est si agréable d’y courir."

"Comme toujours, la météo peut être un facteur important pendant le week-end et cela peut ouvrir des opportunités pendant le week-end. J’espère que nous nous battrons dans les bonnes positions et que nous aurons un bon week-end, j’ai toujours hâte d’y être."

Ayao Komatsu, Team Principal de Haas, apprécie aussi l’importance de la manche britannique pour ses troupes : "Le Grand Prix de Grande-Bretagne est une course à domicile pour beaucoup d’entre nous, alors j’ai vraiment hâte d’y être."

"Les fans sont extraordinaires, le circuit est très exigeant et c’est un excellent week-end. De plus, nous avons cette année un jeune pilote britannique en la personne d’Ollie, et c’est sa première course à domicile en tant que pilote de Formule 1."

"Cela rend la course encore plus spéciale et il y a donc beaucoup de choses à célébrer pour nous. En ce qui concerne le championnat, il est très serré et il sera essentiel d’être performant et de placer les deux pilotes dans le top 10. Ce sera un événement extraordinaire, j’ai hâte d’y être."