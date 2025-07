Les progrès de Sauber F1 ’ne sont que le début’ pour Bortoleto

Sauber F1 a le vent en poupe et compte bien continuer sa belle série à Silverstone ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sur les trois dernières courses, l’équipe de Hinwil a été la quatrième en matière de points marqués, se payant le luxe d’en inscrire un de plus que Red Bull.

L’équipe pourra compter sur un nouveau pilote ce vendredi puisque Paul Aron, prêté par Alpine, remplacera Nico Hülkenberg en EL1, comme il le fera plus tard dans l’été en Hongrie. Ce seront les deux seuls remplacement puisque Gabriel Bortoleto est un rookie et qu’il ne doit pas céder d’EL1 à un autre pilote.

"Le fait de faire une double entrée dans les points en Autriche a été un nouveau bon coup de pouce pour le moral de l’équipe et a montré ce que nous pouvons faire lorsque tout est réuni. Nous avons progressé course après course, et le travail acharné et le dévouement de l’équipe commencent à porter leurs fruits sur la piste, ce qui est encourageant" se félicite l’Allemand.

"Nous avons encore une marge de progression, mais je suis persuadé que nous pourrons continuer à progresser au fil de la saison. J’ai hâte d’être à Silverstone. Un grand classique avec des virages très spectaculaires et une atmosphère unique dans les tribunes."

Gabriel Bortoleto a goûté les joies du top 10 pour la première fois et a envie de recommencer : "Marquer mes premiers points le week-end dernier était incroyable, c’est un résultat pour lequel l’équipe et moi-même avons travaillé très dur depuis le début de la saison."

"Mais ce n’est que le début. Nous devons maintenant nous concentrer sur Silverstone et terminer cette double course comme nous l’avons commencée. Nous devons garder la tête baissée, continuer à travailler et à nous améliorer."

"Nous apportons également de nouvelles pièces, avec lesquelles j’ai hâte de me familiariser. Tout est question de petits pas - c’est ainsi que nous grandissons et que nous restons dans la lutte au milieu du peloton."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, est heureux de rouler sur un circuit important pour lui, et le Britannique espère voir la belle série de Sauber se poursuivre : "Silverstone occupe une place spéciale pour les fans de sport automobile et pour moi personnellement, c’est là que j’ai vu ma première voiture de F1 en action."

"Nous avons fait des progrès encourageants au cours des dernières courses, le travail acharné de tout le monde à l’usine se traduisant par l’exécution de l’équipe sur la piste. Mais avec un plateau incroyablement serré cette année, nous devons rester concentrés et garder les pieds sur terre."