Economie, Brexit, avenir de Silverstone : Domenicali échange avec le ‘PM’ britannique

Le Président de la FOM, Stefano Domenicali, s’apprête à rencontrer, lors d’un entretien évidemment très important, le Premier Ministre du Royaume-Uni, le travailliste Keir Starmer.

L’objectif pour l’Italien ? Il s’agit bien sûr de souligner le poids de la F1 dans l’économie britannique – afin de se préserver d’éventuelles taxes ou rabots fiscaux futurs, alors que l’heure est à la frugalité de l’autre côté de la Manche.

Stefano Domenicali arrive avec des chiffres sonnants et trébuchants à Downing Street : selon lui, l’industrie de la F1 représente 12 milliards de livres sterling par an pour l’économie britannique, emploie plus de 6 000 personnes et dispose d’une chaîne d’approvisionnement impliquant 4 500 entreprises.

Pour rappel, la Motorsport Valley accueille les usines de 7 des 10 équipes de F1. Et encore, Racing Bulls, Audi et Cadillac ont aussi ouvert de nouvelles bases au Royaume-Uni.

« Pour la première fois, nous allons avoir l’opportunité de présenter l’écosystème de la F1 à votre gouvernement » a ainsi déclaré Stefano Domenicali avant sa rencontre avec le "Prime Minister".

« Il est important de rappeler à tout le monde à quel point ce pays est vraiment le cœur et le "rock and roll" de cette activité. Parce que tout a commencé ici en 1950, la première course, et les bureaux de cette entreprise sont ici, au centre de Londres. La grande majorité des équipes et de l’écosystème se trouve ici, au Royaume-Uni. »

Alors que Starmer veut aussi se montrer comme un Premier ministre écologiste, Stefano Domenicali lui assurera que la F1 a bien pris le virage de la neutralité carbone. Avec l’objectif de l’atteindre d’ici 2030. Avec encore l’apport de la révolution réglementaire de 2026, qui prévoit de nouveaux moteurs produisant 50 % de leur puissance totale à partir de la partie électrique, et utilisant des carburants entièrement durables.

Le Brexit complique toujours la vie de la F1

L’Italien soulèvera également certaines questions logistiques auxquelles la F1 est confrontée en raison des restrictions liées au Brexit.

« Il y a des choses que nous devons résoudre en termes de facilitation des liens avec le Brexit. Il y a des complications pour les déplacements, des complications pour les visas des personnes » poursuit Stefano Domenicali.

« Et je dis cela parce qu’il est pertinent de donner la possibilité aux gens d’être attirés pour travailler ici. Car si l’on perd ce lien, alors le centre pourrait immédiatement se déplacer vers d’autres endroits. »

Stefano Domenicali se veut conciliant, mais presque aussi menaçant… Va-t-il plaider pour un retour du Royaume-Uni dans l’UE ?

« J’ajouterai aussi le fait que, comme Silverstone représentera le plus grand événement sportif du Royaume-Uni, il est nécessaire de s’assurer que leurs plans soient suivis de la bonne manière. »

« Je ne veux pas que cela soit perçu comme une menace. Mais c’est une question de respect pour ce que nous représentons pour ce pays, de considérer de la bonne manière ce qui pourrait être le facteur limitant du développement de cette industrie dans ce pays. »

« Ce que nous demandons, ce n’est pas de changer la décision que votre pays a prise. Ce n’est pas notre mandat ni notre rôle. Mais de faciliter les choses qui pèsent sur le plan économique et aussi en termes de possibilité d’être attractif, d’être un pays plus attractif pour conserver la partie centrale de la F1 dans ce pays. »

L’organisation de Silverstone en question

À quelques jours du Grand Prix à Silverstone, Stefano Domenicali insistera aussi sur une nécessité : le circuit doit mieux gérer l’accueil et les flux de plus de 500 000 personnes en trois jours. Les embouteillages de l’an dernier témoignent qu’on est encore loin du compte…

« C’est l’élément le plus important, sur lequel nous allons les pousser, pour qu’ils continuent à développer leur plan. Il ne s’agit pas seulement de la manière dont ils commercialisent leurs forfaits, en termes d’offres pour les fans, mais aussi de la manière dont les fans peuvent arriver convenablement. »

Mais pas question de brandir ouvertement une menace qui était pourtant d’actualité ces dernières années, celle du retrait de Silverstone du calendrier… Même si Stefano Domenicali met tout de même la pression sur les organisateurs.

« Je crois que Silverstone a les bonnes caractéristiques pour rester à jamais au calendrier, car il n’y a aucun autre endroit où l’on peut développer un événement aussi énorme au Royaume-Uni. »

« Je ne peux pas penser, personnellement, ne pas avoir de course au Royaume-Uni. Mais la bonne approche ne serait pas, du point de vue (de Silverstone), de le prendre pour acquis. »