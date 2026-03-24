Haas F1 se sent ’à domicile’ au Japon et veut briller à Suzuka

Haas F1 est une équipe américaine, mais le fait de venir au Japon a un goût particulier pour la structure, dont le team principal est japonais, et dont le sponsor titre, Toyota, vient également du Pays du Soleil Levant.

En plus de trois courses américaines, le Grand Prix qui se déroule ce week-end à Suzuka aura des airs de manche à domicile pour le team, qui arbore au passage une livrée spéciale sur la thématique Godzilla.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de revenir dans ce magnifique pays qu’est le Japon et de courir à Suzuka ce week-end. Les fans japonais sont toujours incroyables et, pour moi, Suzuka est le meilleur circuit du calendrier" a déclaré Esteban Ocon.

"Le premier secteur, très rapide et fluide, offre l’un des meilleurs enchaînements de virages au monde. C’est un tracé à l’ancienne où j’ai obtenu de bons résultats par le passé, j’ai donc hâte de reprendre la piste. Je sais qu’il y aura de nombreux fans pour encourager l’écurie Haas F1."

"Nous avons également un partenariat et une livrée Godzilla très sympas cette semaine ; nous espérons donc monter en puissance tout au long du week-end et repartir dimanche soir avec une solide moisson de points pour l’équipe."

Oliver Bearman est heureux de revenir à Suzuka pour la deuxième fois, et le pilote britannique apprécie autant la piste elle-même que cette plongée dans la culture japonaise, qu’il a pu vivre intensément lors de l’événement de présentation de la livrée avec des fans.

"J’adore le fait que le Japon soit une autre course ’à domicile’ pour Haas, c’est la ville la plus spectaculaire, les fans sont tellement passionnés, et pour la deuxième année consécutive, nous dévoilons une livrée très spéciale" a déclaré le Britannique, en référence à la décoration avec des sakuras l’an dernier.

"Je pense que s’associer à Godzilla est quelque chose que seule l’équipe Haas pouvait faire, nous faisons les choses à notre manière, et c’est vraiment impressionnant. En ce qui concerne la piste, c’est l’un des meilleurs circuits au monde. C’est rapide, fluide, et il faut être précis."

"La VF-26 s’est avérée être une voiture constante sur les deux premières courses, et ce début de saison est excellent. Nous devons maintenir cet élan à l’approche du mois d’avril ; cette équipe accomplit de grandes choses en ce moment et nous devons mettre en valeur leur dur labeur sur la piste."

Bearman est en tout cas encouragé par les performances actuelles.

"Je pense que nous sommes plus rapides en configuration course actuellement. C’est ce qui semble se confirmer. Les qualifications ont été un peu plus difficiles pour nous jusqu’à maintenant. Je dirais qu’Alpine a été incroyablement rapide en Chine. Même en course, dans les dix derniers tours, Gasly revenait sur moi à une vitesse fulgurante."

"Il reste encore beaucoup de travail avant cette prochaine course à Suzuka. Nous devons optimiser certains points, mais je suis vraiment satisfait de l’équilibre et du comportement de la voiture. C’est donc une excellente base. Nous devons continuer à travailler dessus."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, est heureux de courir à domicile, et de pouvoir mettre en avant le partenariat entre Haas et Toyota : "Le Grand Prix du Japon est une de nos courses à domicile, surtout cette saison avec notre partenaire titre Toyota Gazoo Racing, c’est donc une course très importante pour nous."

"Nous sommes motivés à l’idée de poursuivre sur la lancée des deux premières courses, et je trouve que l’équipe travaille vraiment très bien. Suzuka représentera un défi très différent de celui de Shanghai mais, du moins jusqu’à présent sur deux circuits différents, nous avons réussi à bien adapter notre approche pour tirer le meilleur de notre voiture et de nos pilotes."

"Notre objectif à Suzuka est de nous concentrer à nouveau sur les fondamentaux, puis d’essayer de placer les deux voitures dans les points ; c’est ce que nous visons" déclarait-il avant la présentation de la décoration spéciale.

"Je suis également très impatient de voir tous les fans japonais lors du dévoilement de notre livrée spéciale sur le thème de Godzilla à Tokyo. Cette collaboration est une première et elle est vraiment passionnante ; elle montre une partie de qui nous sommes en tant qu’équipe et de notre identité. J’espère donc que les fans apprécieront cette livrée amusante."