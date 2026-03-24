McLaren F1 doit rebondir au Japon, sur un circuit ’gourmand’ en énergie

A quelques jours du Grand Prix du Japon, McLaren F1 se rend sur le circuit de Suzuka avec l’objectif de rebondir par une performance solide, alors que son début de saison a été plus que difficile. Si la performance est correcte, l’équipe étant la troisième force du plateau, les résultats bruts sont catastrophiques.

En cause, trois abandons avant même le départ en deux courses, avec notamment une double avarie technique avant l’extinction des feux lors de la dernière course à Shanghai pour Lando Norris et Oscar Piastri.

McLaren a déclaré aujourd’hui "avoir tiré des enseignements importants du temps précieux passé à Woking à analyser les deux premiers week-ends de la saison, avec une enquête conjointe avec Mercedes High Performance Powertrains (HPP) afin de s’assurer que les deux défauts distincts survenus à Shanghai ne se reproduisent pas".

En marge de ce rendez-vous, Leonardo Fornaroli, pilote de réserve, a vécu sa première expérience dans une Formule 1. Il a complété avec succès un test de développement à Barcelone les lundi et mardi, au volant de la MCL60 de 2023.

Mark Temple, le directeur technique en charge de la performance, a analysé les défis techniques liés au circuit de Suzuka, et ce dont McLaren aura besoin pour être performante. La récupération d’énergie sera un élément bien plus crucial qu’en Chine.

"En réfléchissant aux premières manches du championnat, nous avons vu deux configurations de circuits très différentes. Le Grand Prix d’Australie à Melbourne offrait des chicanes à moyenne et haute vitesse, tandis que le circuit international de Shanghai en Chine proposait des virages longs à basse et moyenne vitesse" explique Temple.

"Bien que nous n’en soyons qu’aux prémices de cette nouvelle génération de Formule 1, nous avons déjà été confrontés à deux défis et exigences différents en matière de groupe motopropulseur, notamment sur la récupération et le déploiement de l’énergie, ce qui influence l’approche de pilotage et les tactiques de course."

"Si l’on se tourne vers ce week-end au Japon, nous nous attendons à quelque chose d’assez similaire à Melbourne. Suzuka reste un tracé unique et exigeant avec ses virages emblématiques, mais tout comme Melbourne, c’est un circuit plus gourmand en énergie."

"Nous anticipons donc davantage de phénomènes liés à la récupération d’énergie dans plusieurs zones du circuit, comme à l’entrée du virage 1. Ce sera un aspect important à optimiser, parallèlement à la performance du châssis et des pneumatiques."

"Nous savions que 2026 apporterait de nombreux nouveaux défis, et nous continuerons à développer notre compréhension et notre performance, unis comme une seule équipe. Cette compréhension nous placera dans la meilleure position pour maximiser la performance du châssis et l’exploitation du groupe motopropulseur, deux domaines clés pour la compétitivité."