Après deux courses sans départ, Piastri révèle une troublante coïncidence
Un début de saison compliqué pour lui et McLaren
Oscar Piastri ne s’attendait certainement pas à ça mais les premières courses de la saison ont ont tourné au cauchemar pour lui, contraint à deux abandons avant même le départ des deux premières courses. Une situation rarissime, qui s’accompagne d’une anecdote pour le moins étonnante.
Lors de la manche d’ouverture en Australie, sur le circuit de l’Albert Park, le pilote McLaren, le favori local, a vu sa course s’arrêter avant même d’avoir commencé. En route vers la grille, lors du tour de reconnaissance, il a perdu l’arrière de sa McLaren MCL40 sur un vibreur dans le premier secteur, provoquant une sortie de piste et un violent choc contre les murs.
Résultat : Piastri n’a pas pu prendre le départ, ni même participer aux procédures d’avant-course, dont l’hymne national, où il devait se tenir derrière un "grid kid". Une absence qui a réveillé un souvenir bien particulier.
En 2015, le jeune Piastri avait lui-même été grid kid pour Daniil Kvyat, alors pilote Red Bull Racing, qui n’avait pas pu prendre le départ après une panne sur la grille. Une coïncidence troublante que l’Australien a lui-même relevée.
"Je crois qu’il était tombé en panne en allant sur la grille, mais oui, le résultat est le même," a-t-il expliqué. "Je n’ai malheureusement pas pu rencontrer le grid kid que je devais avoir. J’ai pris contact avec lui et je lui ai envoyé une vidéo personnelle."
"Mais oui, c’est une drôle de coïncidence que, 11 ans plus tard, on arrive au même résultat."
Le week-end suivant en Chine, sur le circuit de Shanghai, n’a pas permis à Piastri de rebondir. De retour dans le cockpit, il a été victime d’un problème technique détecté juste avant le départ, l’empêchant une nouvelle fois de s’élancer.
Un scénario qui s’est répété pour son coéquipier Lando Norris, lui aussi contraint à un non-départ, mais pour une défaillance différente mais aussi liée à la partie électrique du moteur Mercedes. Une double désillusion pour McLaren, dont la saison ne pouvait pas plus mal débuter.
Avec deux DNS consécutifs, Piastri devient le premier pilote depuis Bruce McLaren en 1968 à connaître un tel enchaînement en ouverture de saison, un symbole cruel pour le pilote de l’équipe portant le nom du Néo-Zélandais.
Un début de saison surréaliste pour McLaren, à relativiser cependant
Face à cette situation, le champion du monde 1996 Damon Hill a tenu à exprimer son soutien au pilote australien.
Invité du podcast Stay on Track aux côtés de Johnny Herbert, Hill a d’abord tenté de dégager un point positif pour McLaren : "J’ai trouvé qu’ils avaient franchi un petit cap lorsqu’ils roulaient, notamment lors du Sprint en Chine."
Il fait également référence aux discussions autour des équipes clientes de Mercedes et de l’exploitation de leur unité de puissance : "Vous vous souvenez de ces critiques selon lesquelles Mercedes ne partageait pas tout ? En réalité, ce n’est pas tant ce que vous avez, mais comment vous l’utilisez."
Herbert intervient alors : "Toto (Wolff) dit qu’ils ne l’ont pas encore trouvé, que tout est là, mais qu’ils n’ont pas encore compris."
Hill poursuit : "Il les taquine même en leur disant qu’ils doivent chercher un peu plus. Nous vous avons donné le moteur, maintenant à vous de comprendre comment gérer le déploiement et les différents paramètres."
Convaincu du potentiel de l’écurie britannique, Hill estime qu’elle finira par rebondir : "Je pense qu’ils vont y arriver. Je ne sais simplement pas où se situe leur plafond, s’ils peuvent atteindre Mercedes. Peut-être peuvent-ils inquiéter Ferrari."
Mais c’est surtout le cas de Piastri qui retient son attention : "Mon point, c’est qu’il faut avoir une pensée pour Oscar."
"Je crois que quelqu’un a posé la question : qui a déjà commencé une saison sans prendre le départ des deux premières courses ?"
"On ne peut même pas juger les pilotes McLaren pour l’instant, puisqu’ils n’ont tout simplement rien pu faire."
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