Haas F1 lance une spectaculaire livrée Godzilla pour le GP du Japon

Haas F1, engagé sous l’appellation TGR Haas F1 Team, poursuit sa saison 2026 en Formule 1 à l’occasion de la troisième manche du calendrier, le Grand Prix du Japon, disputé sur le tracé de Suzuka.

À l’approche de cette épreuve à domicile pour son partenaire titre Toyota Gazoo Racing, l’écurie américaine a révélé une nouvelle livrée ce matin et officialisé une collaboration inédite avec TOHO Co., Ltd., célèbre pour être à l’origine de la franchise Godzilla. Il s’agit de la toute première association du team avec une licence issue de l’industrie du divertissement.

Cette collaboration, prévue pour l’ensemble de la saison, a été dévoilée lors d’un événement organisé à Tokyo Midtown Hibiya. À cette occasion, les pilotes Esteban Ocon et Oliver Bearman, accompagnés du directeur d’écurie Ayao Komatsu, ont présenté une livrée spéciale pour Suzuka. La VF-26 arborera ainsi une décoration inspirée du "Roi des Monstres", qui s’affichera fièrement sur la monoplace le temps du week-end japonais. Vous pouvez consulter toutes les autres photos ci-dessous.

Ce week-end Racing Bulls avait aussi dévoilé sa livrée spéciale pour le GP du Japon (à retrouver ici).

Sur le plan sportif, Haas aborde ce troisième rendez-vous de la saison dans une dynamique positive. L’écurie a inscrit des points lors de chacune des deux premières manches de l’année, avec en point d’orgue une performance remarquable de Bearman lors du dernier rendez-vous en Chine, où le Britannique a décroché une place dans le top 5. Ce résultat permet à l’équipe d’occuper la quatrième place du classement des constructeurs avec 17 points, à une unité seulement des champions en titre, McLaren.

Cette édition 2026 revêt également un caractère particulier, puisqu’elle marque le 50e anniversaire du Grand Prix du Japon. Disputée pour la première fois en 1976 sur le circuit de Fuji Speedway, l’épreuve s’est tenue à quatre reprises sur ce tracé. Néanmoins, c’est bien Suzuka qui s’est imposé comme son théâtre principal depuis son introduction au calendrier en 1987.

Unique en son genre, Suzuka est le seul circuit en forme de “huit” du championnat. Niché dans la campagne japonaise, à proximité de l’océan Pacifique, il est réputé pour ses enchaînements rapides et ses changements de direction exigeants. Des sections emblématiques comme les Esses ou Spoon imposent de fortes contraintes énergétiques aux pneumatiques, incitant Pirelli à fournir les composés les plus durs de sa gamme.

La nature rapide du tracé rend essentielle l’efficacité aérodynamique des monoplaces, tout en exigeant une grande confiance des pilotes. Par ailleurs, plusieurs portions du circuit ont été resurfacées depuis l’édition 2025, un élément qui pourrait influencer le niveau d’adhérence. Enfin, les équipes devront composer avec des conditions potentiellement fraîches et humides, le Grand Prix du Japon étant disputé cette année à la date la plus précoce de son histoire.