Haas F1 s’oppose fermement aux grilles inversées et à des courses plus courtes

La F1 a été avertie qu’il pourrait être « dangereux » de mettre en place des courses avec grille inversée à l’avenir, car cela ne fait pas partie de l’ADN de ce sport.

Ce message est celui du directeur de l’écurie Haas F1, Ayao Komatsu, qui a souligné son opposition personnelle à ce changement potentiel.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a récemment suggéré que des changements dans le format des week-ends pourraient être à l’ordre du jour, y compris la possibilité d’introduire des courses Sprint avec grille inversée.

Si une telle modification pourrait profiter à une écurie comme Haas F1, qui n’est pas toujours en tête du classement, elle marquerait l’un des changements les plus spectaculaires de l’histoire de la F1.

Komatsu a donc affirmé qu’il n’était pas favorable à la mise en œuvre de cette idée.

"Personnellement, je ne suis pas fan des grilles inversées."

"Je ne pense pas que cela corresponde à l’ADN de la F1. Nous ne faisons pas non plus d’équilibrage des performances."

"Si la F1 s’engage dans cette voie, je pense que cela pourrait être assez dangereux. Mais ce n’est que mon opinion personnelle."

Domenicali avait également suggéré l’idée que des courses plus courtes pourraient faire partie du sport à l’avenir, invoquant la capacité d’attention plus limitée des nouvelles générations. Même si l’Italien a dit que ce n’était pas son souhait, la question reste posée.

Komatsu a affirmé que la réduction de la distance des courses ne permettrait pas de mettre en œuvre autant d’options stratégiques, ce qui nuirait à l’intérêt de l’événement.

"Je pense que les 300 kilomètres font partie de l’ADN de la F1. C’est mon opinion personnelle."

"Nous avons des courses sprint, qui font 100 kilomètres, ce qui est très bien."

"Pour la course du dimanche, si la stratégie pneumatique est bonne, l’idéal pour moi serait plutôt deux arrêts ou trois, puis le circuit, tant que nous avons la différence de pneus qui permet de dépasser."

"Prenez Bahreïn, par exemple : quand vous avez trois arrêts au lieu de deux, il y a de l’action partout, tout au long des 300 kilomètres."

"Je trouve cela très intéressant. Mais bien sûr, si vous avez une course ennuyeuse à un seul arrêt, tout le monde s’arrête au 15e tour et il ne se passe plus rien."

"Pour moi, tant que nous maîtrisons le côté pneumatique, l’ADN de la F1, c’est une course de 300 kilomètres."