Comment Verstappen a impressionné son instructeur au Nürburgring

Max Verstappen a fortement impressionné son instructeur sur la Nordschleife du Nürburgring, Andreas Gülden, qui revient sur son expérience et le fait de lui avoir montré les astuces de ce circuit particulier.

Le pilote Red Bull a obtenu avec succès sa licence de catégorie A pour le circuit légendaire, après avoir bouclé 14 tours de l’enfer vert lors d’une course de quatre heures samedi.

Si le Néerlandais n’a pas réussi à obtenir les deux résultats nécessaires, une commission a lui a finalement octroyé le permis nécessaire pour courir dans le futur dans les meilleures catégories.

Verstappen avait satisfait à tous les critères jusque-là, notamment en participant à un examen en piste et théorique vendredi, requis pour le permis B, l’échelon inférieur, à décrocher en premier.

Cela a permis au pilote Red Bull de courir en GT4 le samedi, et Gülden, son instructeur pour ces premiers tours de reconnaissance, a témoigné.

"C’était fantastique de rouler quelques tours devant le champion du monde. Heureusement, j’avais beaucoup plus de puissance, sinon ça n’aurait peut-être pas marché…"

"Nous étions en contact par radio et je lui ai donné quelques conseils, mais au final, on s’amusait aussi un peu. Il roulait en slicks, moi en pneus route classiques, et j’attaquais vraiment à fond. Il trouvait ça drôle, et je pense qu’il a apprécié aussi."

L’incursion de Max Verstappen en dehors de la F1 a fait beaucoup de bruit, et c’est la première étape significative que le pilote franchit pour se diriger vers l’endurance.

"C’est super de voir Max ici," poursuit Gülden. "Pendant le tour en bus sur le circuit, il avait l’air très intéressé."

"Par exemple, sur la trajectoire à adopter sous la pluie, et j’ai pu lui parler un peu des différents types d’asphalte et des drapeaux, qui diffèrent de ceux des autres disciplines."

Gülden n’a pas tari d’éloges sur le quadruple champion du monde.

"Nous avons appris quelque chose l’un de l’autre. C’est quelqu’un de vraiment sympathique. Un grand passionné aussi. C’est merveilleux de le voir sourire au volant, sur le plus beau circuit du monde. Je suis vraiment très impressionné par Max."

"Bien sûr, pour ses qualités en voiture, mais cela ne fait aucun doute. Mais aussi pour son ambition et son intérêt. Il est incroyablement concentré. Ce fut un honneur pour moi de travailler avec lui pendant un certain temps. C’est un véritable champion du monde, un véritable pilote."

Ayant obtenu sa licence de catégorie A, Verstappen devrait revenir au Nürburgring fin septembre pour sa première course en GT3, où il pilotera probablement une Ferrari 296 GT3 d’Emil Frey Racing.

"Nous serons prêts dès que Max voudra piloter," a confirmé le directeur de l’équipe, Lorenz Frey-Hilti.

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a déclaré à que l’attitude de Verstappen était impressionnante.

"Malgré la lourdeur administrative du Nürburgring, il est extrêmement positif et accepte tout. Il ne recherchait pas de traitement de faveur pour ses permis. C’est un autre point qui le distingue."

Olli Martini, commentateur du Nürburgring, a fait écho à ces éloges.

"Max Verstappen respecte et accepte pleinement ce système, comme vous pouvez le constater ici. Il conduit simplement un véhicule Permis B pour pouvoir participer. D’autres champions du monde, comme Valentino Rossi, ont dit : ’Non, je ne ferai pas ça’. Verstappen dit simplement : ’Je veux participer et je respecte toutes les règles’. Alors je ne peux que dire : merci, Max."

L’événement a été un véritable succès, les médias locaux estimant le nombre de spectateurs à 50 000. Des tribunes supplémentaires ont même été ouvertes pour voir Verstappen effectuer les tours exigeants des 24 kilomètres de la Nordschleife.