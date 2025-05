Haas F1 est proche de ne plus avoir ’une séance de retard’ sur les Grands Prix

Haas F1 a commencé l’année de manière très difficile avec un Grand Prix d’Australie durant lequel la VF-25 était très imprévisible. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, explique que les oscillations aérodynamiques causaient un retard important lors des week-ends à l’équipe.

"Dans le cas d’un week-end normal, la majeure partie du vendredi, ou du moins la moitié du vendredi, nous essayons de comprendre si nous avons ce problème ou non et ensuite où nous pouvons faire rouler la voiture en termes de hauteur de caisse, etc" a déclaré Komatsu.

"Alors que nous devrions être en mesure de mettre la voiture sur la piste en EL1 en termes de plateforme, puis de travailler sur les pneus, l’équilibre. Mais nous avons en quelque sorte une séance de retard sur ce point - ce qui rend les choses encore plus difficiles pour les week-ends de Sprint."

Récemment, la VF-25 est beaucoup plus prévisible, mais il espère que la prochaine évolution aidera à se débarrasser du phénomène qui causait les difficultés : "Je ne dirais pas que nous avons une compréhension totale, car si c’était le cas, je pense que nous pourrions être sûrs qu’à l’avenir nous pourrons apporter une solution qui éradiquera complètement le problème."

"Nous comprenons certaines dimensions, mais je ne pense pas que nous comprenions toutes les dimensions... il y a quelques points d’interrogation sur la manière dont la dynamique est, disons, initiée. Je ne dirais pas que nous maîtrisons parfaitement la situation. Mais chaque fois, c’est mieux."

"Si nous parvenons à obtenir cette robustesse et cette régularité, je pense que nous pourrons nous battre au milieu du peloton de façon constante - c’est notre objectif. Je ne sais pas si le package d’Imola nous permettra d’atteindre cet objectif."