Norris et Piastri sont ’conscients du combat’ inévitable entre eux

Lando Norris et Oscar Piastri peuvent-ils voir leurs tensions déboucher sur des accrochages, à l’image de Lewis Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes il y a une dizaine d’années ? C’est la question à laquelle les pilotes McLaren F1 ont répondu lors du Grand Prix de Miami.

Norris n’a pas été très bavard à cette idée, répondant un froid "le temps le dira". En revanche, Piastri a donné son avis et s’attend à une saison disputée : "Nous savons clairement que nous avons nos forces. Nous avons toujours été proches l’un de l’autre."

"Ce sera une belle bataille. Il y aura des week-ends où Lando sera plus fort, et des week-ends où je serai plus fort. Nous sommes très conscients du fait que nous voulons réussir aussi longtemps que nous serons chez McLaren, ce qui est une très longue période pour nous deux. Nous sommes conscients qu’il y aura un combat."

"Nous voulons tous les deux devenir champions du monde, c’est évident. Mais nous ne voulons pas nous contenter d’une seule occasion de réussir. Nous le voulons pour les années à venir, et c’est une chose importante et facile à garder à l’esprit pour nous et pour toute l’équipe."

Les deux pilotes sont dans une situation particulière en devant se battre l’un contre l’autre, et ils ont été interrogés sur le défi que représente ce scénario : "D’une certaine manière, oui. D’une certaine manière, non. Nous savons à peu près exactement comment l’autre pilote. Nous connaissons nos points forts, et peut-être certains de nos points faibles."

"De ce point de vue, nous disposons donc de plus d’informations, mais cela va dans les deux sens. Nous savons tous les deux que nous avons la même voiture, ce qui élimine un facteur. Mais le fait d’avoir la même voiture entraîne d’autres complications. Vous pouvez avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses sur la piste."

"Compte tenu de la difficulté à suivre les voitures, 9 fois sur 10, celui qui est devant au départ sera probablement devant à la fin. C’est donc difficile. Ensuite, il y a les stratégies aux stands et tout ce qui entre en ligne de compte lorsque vous êtes dans la même équipe. Il y a des aspects positifs et négatifs."