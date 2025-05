Gasly soutient l’électro-choc provoqué par Briatore chez Alpine F1

Pierre Gasly a insisté sur la volonté de Flavio Briatore d’apporter des changements pour améliorer la situation d’Alpine en Formule 1, suite à l’annonce de la rétrogradation de Jack Doohan au poste de réserviste par l’écurie.

Briatore a été rappelé au sein de l’écurie Renault en juin dernier en tant que conseiller exécutif, suite au début de saison catastrophique d’Alpine. Luca de Meo, PDG de Renault, a choisi de rappeler son compatriote qui était aux commandes lors du dernier titre de l’écurie avec Fernando Alonso en 2006 en espérant "un électro-choc" à Enstone.

Le mot était bien choisi puisque Briatore a multiplié les actions controversées depuis son arrivée avec une restructuration musclée. L’Italien s’attaque maintenant au duo de pilotes. Après avoir annoncé qu’il veillerait à ce que Colapinto obtienne un volant, Briatore est à l’origine du choix de se rétrograder Doohan pour promouvoir l’Argentin.

"Flavio pousse l’équipe de manière impressionnante, s’efforçant d’exploiter au maximum chaque élément et s’efforçant vraiment d’améliorer la situation de l’équipe," commente Gasly.

"Il arrive avec une grande expérience, un réseau important, c’est quelqu’un qui apporte des changements, et parfois, il faut être poussé et mis au défi, et c’est ce qu’il fait constamment."

"Je pense qu’il a apporté beaucoup de bonnes choses à l’équipe. Évidemment, ce n’est pas un sport où les choses vont changer en deux ou trois mois. Il nous faut un peu de temps, mais il pousse clairement tout le monde dans la bonne direction."

Briatore a également mis fin au programme moteur de Renault pour 2026 pour passer aux moteurs Mercedes. Est-ce la bonne solution pour qu’Enstone revienne enfin devant l’an prochain ?

"Nous remettons simplement en question le processus et la façon dont nous procédons, et nous nous demandons si nous le faisons de la meilleure façon possible."

"Nous faisons beaucoup de belles choses, mais c’est un sport en constante évolution, et il faut toujours réfléchir à ce que nous faisons, à la façon de suivre la technologie et de faire progresser l’équipe."

"Je pense que Flavio travaille bien avec les gars, et je pense que globalement, nous progressons beaucoup."