Haas F1 est presque ’à domicile’ en Italie, une course ’spéciale’ pour Ocon

Haas F1 arrive à Monza en vivant une autre course spéciale, puisque l’équipe a des bureaux du côté de Maranello chez Ferrari, et fait fabriquer ses châssis près de Bologne chez Dallara. Outre les trois courses américaines, c’est un peu une autre manche à domicile pour les troupes d’Ayao Komatsu.

Esteban Ocon a participé à huit Grands Prix à Monza, terminant deux fois dans le top 6 en 2017 et 2018. Oliver Bearman fera ses débuts au Grand Prix d’Italie en 2025, mais il a remporté des victoires en Formule 2 à Monza en 2023 et 2024.

"Le Temple de la vitesse est un circuit incroyable, chargé d’histoire, où règne toujours une ambiance extraordinaire. C’est une course spéciale pour moi. C’est un circuit à faible appui aérodynamique, très différent de Zandvoort" note Ocon.

"La voiture devrait donc se comporter un peu plus comme à Spa, où nous avons obtenu de bons résultats. J’espère que nous retrouverons ce niveau de performance. Il faut avoir confiance dans les freins sur ce circuit et une bonne vitesse de pointe pendant la course."

Ollie Bearman est impatient de découvrir ce nouveau circuit pour lui, qu’il connait depuis les formules de promotion et qu’il avait apprécié alors. De plus, il se plait en Italie, un pays qu’il a découvert en courant pour Prema en Formule 3 et Formule 2.

"Monza est un circuit très rapide avec beaucoup d’adhérence depuis qu’il a été refait, ce qui rend toujours les courses intéressantes. Je suis impatient de retourner en Italie, car j’adore ce pays, sa culture et ses tifosi qui sont incroyables" a déclaré Bearman.

"C’est une autre ’course à domicile’ avec notre bureau d’études à Maranello, et une grande partie de notre équipe viendra nous rendre visite pendant le week-end, donc je veux les rendre fiers. J’ai de bons résultats sur l’Autodromo Nazionale Monza, où j’ai gagné en 2023 et 2024, donc je n’ai que de bons sentiments à l’égard de cette course."

Ayao Komatsu, directeur de Haas F1, espère que la configuration de la monoplace sera plus efficace pour le team : "Après une course réussie à Zandvoort, nous sommes impatients de participer à une autre de nos courses à domicile à Monza."

"L’Autodromo Nazionale Monza est un circuit unique, riche en histoire, avec des fans incroyables et une ambiance toujours extraordinaire, sans oublier les courses passionnantes qu’il offre généralement."

"J’ai vraiment hâte de mettre la VF-25 à l’épreuve dans une configuration à faible appui aérodynamique, en particulier devant nos nombreux collègues venus de notre bureau d’études de Maranello."