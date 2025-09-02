Norris refuse d’être fataliste et pense qu’une casse moteur n’est pas ’inévitable’
Dans une ère de la F1 où la fiabilité est perfectionnée
Lando Norris accuse 34 points de retard sur Oscar Piastri après son abandon sur casse mécanique à Zandvoort. Le pilote McLaren F1 sait qu’il est désormais au pied du mur face à son équipier e qu’il doit faire une fin de saison parfaite s’il veut avoir la chance de remporter le titre mondial.
"La seule chose que je puisse faire maintenant, c’est gagner toutes les courses" a déclaré Norris. "Cela va être difficile, mais je vais tout donner. Je n’ai pas perdu beaucoup de terrain lors des qualifications et je me sentais en pleine forme. Le rythme semblait bon pendant la course, il y a donc beaucoup de points positifs."
C’est très serré, j’ai un bon coéquipier, il est fort et rapide dans toutes les situations, mais là, c’était différent, c’était juste de la malchance, ce n’était pas ma faute, et parfois, c’est comme ça en course. Cela m’a rendu la tâche plus difficile et m’a mis davantage sous pression, mais l’écart est désormais suffisamment important pour que je puisse me détendre."
Malgré la malchance et l’aspect imprévisible d’une casse moteur, surtout dans une ère de la Formule 1 ou la fiabilité est cruciale, Norris refuse d’être résigné sur le fait que cela puisse se produire. Selon lui, l’absence de fiabilité d’une monoplace n’est plus une fatalité.
"L’équipe et Mercedes HPP ont fait un excellent travail au cours des deux dernières années, et c’est peut-être la première panne moteur dont je me souvienne qui nous ait coûté des points ou quoi que ce soit d’autre."
"Ce n’est pas inévitable à ce stade, car tout le monde travaille selon des normes très élevées, nous ne nous y attendons pas, c’est pourquoi c’est juste de la malchance. Ce n’est pas comme autrefois, où l’on explosait pratiquement une course sur deux, donc nous ne nous y attendons pas, c’est juste vraiment de la malchance."
"Ce n’est pas comme autrefois, où l’on explosait pratiquement une course sur deux. À l’époque, je pense que c’était inévitable. Aujourd’hui, nous ne nous y attendons pas. C’est juste frustrant, de la malchance, c’est tout."
