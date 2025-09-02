Palou : Beaucoup de gens souhaitent me voir en F1

Alex Palou, pilote dominateur en Indycar depuis plusieurs saisons, est revenu plus en détails sur les rumeurs l’associant à un volant futur en Formule 1.

L’Espagnol de 28 ans, fraîchement couronné champion d’Indycar en 2025, a été fortement évoqué ces derniers jours et semaines pour un éventuel transfert en F1, notamment chez Red Bull Racing.

Et voici que la piste Alpine F1 apparait aussi pour 2026, Flavio Briatore ayant cherché à entrer en contact avec lui selon les dernières informations du paddock.

À Zandvoort le week-end dernier et dans le paddock de l’Indycar, l’engouement autour d’une arrivée de Palou en F1 était palpable. Mais tous les responsables ont jusqu’à présent démenti ces rumeurs, notamment chez Red Bull.

"Ce ne sera pas la dernière fois," a déclaré Palou. "Je pense que beaucoup de gens souhaitent que nous essayions d’aller en Formule 1."

"On me dit que je n’ai plus rien à prouver là où je suis et que je dois saisir ma chance pour aller vers la catégorie reine. Mais c’est une dénomination que je ne trouve pas forcément fondée. Si toutes les équipes avaient au moins à peu près les mêmes chances de gagner."

Il insiste sur le fait qu’il est satisfait de sa situation actuelle.

"En vérité, je l’ai dit à maintes reprises. Je suis très heureux en Indycar."

"On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il est vrai que je ne suis plus comme avant, à chercher, à frapper aux portes ou à voir s’il y avait une opportunité. Maintenant, je vis tout ça très bien."

Palou a admis que la dernière vague de spéculations était "dommage".

"C’était dommage car la semaine dernière, on a plus parlé de ça que de mon championnat."

"D’un côté, c’est plus de publicité pour nous, ce qui est une bonne chose. Mais la semaine dernière, on ne m’a interrogé que sur ce sujet, on n’a parlé que de ça ou presque, et tout ce que j’ai dit, c’est que ce n’était pas vrai, qu’il n’y avait eu aucun contact."

Pourtant, Palou évite systématiquement de fermer complètement la porte à la F1, mais conclut : "Je veux prendre du plaisir, essayer de gagner plus de 500 miles et plus de championnats Indycar."

"Je ne pourrais jamais fermer une porte à un championnat car une super proposition d’un top team pourrait arriver un jour. Mais en l’état actuel je n’en ai pas eu."

A noter que du côté de l’IndyCar encore, il semble se confirmer que Colton Herta envisage bien un baquet en F2 en 2026 afin de gagner sa super-licence F1. L’Américain soutenu par Andretti Global et donc Cadillac F1 a pris contact "avec plusieurs équipes" de l’anti-chambre de la F1 pour une place sur la grille l’année prochaine.