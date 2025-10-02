Haas F1 confirme avoir été approchée par Horner
"Il y a eu une discussion exploratoire avec lui"
Il y a eu ces dernières semaines quelques spéculations sur le fait que Christian Horner a cherché à discuter avec Haas F1, probablement avec son propriétaire Gene Haas, pour un éventuel avenir en commun.
Ces informations se révèlent être vraies ! Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, l’a confirmé aujourd’hui dans le paddock du Grand Prix de Singapour.
L’ancien directeur de l’écurie Red Bull Racing a bien contacté Haas pour mener "des discussions exploratoires" selon le Japonais, ce qui démontre qu’il souhaite trouver à nouveau une place en F1, probablement en tant qu’investisseur, une chose qui lui a toujours été refusée chez Red Bull Racing.
"Oui, c’est vrai qu’il nous a contactés et l’un de nos collaborateurs a eu une discussion exploratoire avec lui. Et c’est tout. Les choses ne sont pas allées plus loin."
Lorsqu’il lui a été demandé s’il était surpris que Horner ait approché l’équipe, Komatsu a répondu : "Je n’ai rien d’autre à dire à ce sujet."
Et lorsqu’on lui a fait remarquer que Horner ne chercherait pas à obtenir son poste s’il aspirait à un rôle plus important, il a ajouté : "Écrivez ce que vous voulez. Je ne vais pas alimenter davantage cette information."
A noter qu’Aston Martin F1 a refusé plus tôt aujourd’hui de mettre fin aux spéculations selon lesquelles elle pourrait trouver un accord avec Horner à l’avenir.
Horner est actuellement en période de préavis dans le cadre de son accord de départ de Red Bull, qui serait fixé à neuf mois, ce qui signifie qu’il sera libre de rejoindre un autre projet de F1 à la mi-2026.
