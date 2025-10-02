Antonelli est optimiste car ’beaucoup de choses ont changé’ depuis Monza

Andrea Kimi Antonelli explique que son retour en forme en Azerbaïdjan, après un passage à vide durant la saison européenne, est possiblement la conséquence d’une réunion avec son équipe. Le pilote Mercedes F1 a ressenti de nombreux changements au fil du dernier week-end.

Il interprète cela comme un point positif pour l’avenir, car il a fait évoluer son approche et que cela a immédiatement payé. Il veut confirmer les bienfaits de cette évolution dès ce week-end à Singapour.

"Après Monza, j’ai eu une grande réunion avec l’équipe, ce qui m’a beaucoup aidé à changer d’orientation" a déclaré Antonelli à la chaîne officielle de Formule 1. "C’était bien. Je pense qu’après Monza, beaucoup de choses ont changé."

"Et depuis, tout s’est déroulé sans encombre et comme prévu. Nous devons donc continuer à nous concentrer sur le processus, à bien piloter et à tout faire correctement, et les résultats suivront."

En Azerbaïdjan, l’Italien s’est qualifié quatrième et a terminé à la même position, et malgré une légère frustration, il loue un week-end solide : "Ce fut un bon week-end. C’est sans aucun doute la meilleure façon de rebondir après une période difficile en Europe."

"J’étais encore un peu agacé après la course, car le podium était si proche. Mais quand j’y repense, ce fut un week-end vraiment positif, exactement ce dont j’avais besoin pour inverser la tendance. J’attends donc ce week-end avec impatience. Un nouveau circuit, un nouveau défi, mais nous sommes prêts à faire de notre mieux."

La question qui se pose désormais est la performance des pneumatiques sur la Mercedes W16 sera bonne, alors que la chaleur devrait être présente dans l’air, et donc sur la piste.

"C’est vraiment difficile à dire, car là où la voiture était performante l’année dernière, là où nous étions censés être performants cette année, car l’année dernière, ils étaient bons, nous n’avons pas été super bons. Et là où ils ont eu des difficultés l’année dernière, nous avons été performants cette année. C’est donc difficile à dire."