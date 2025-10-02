Pourquoi Aston Martin F1 ne nie pas une possible arrivée de Horner ?

Aston Martin F1 semble avoir un organigramme bien défini, avec Lawrence Stroll dans le rôle du PDG, Andy Cowell en directeur, Mike Krack comme directeur des opérations en piste, Adrian Newey en responsable technique en chef et Enrico Cardile dans le rôle du directeur technique.

Pourtant, une rumeur continue de faire de Christian Horner une recrue possible. L’ancien directeur de Red Bull pourra rejoindre une nouvelle équipe dans les prochains mois, et quand il a été demandé à Aston Martin de confirmer ou infirmer la rumeur concernant le Britannique, l’actuel directeur a bizarrement botté en touche.

"Le palmarès de Christian parle de lui-même" a répondu Cowell. "C’est un grand compétiteur. Je pense que c’est à Christian de décider ce qu’il veut faire. Il voudra peut-être quitter le sport, ou faire autre chose dans le sport. Mais c’est à Christian de décider."

"Nous avons une équipe solide et nous allons de l’avant avec elle. Nous sommes une équipe relativement jeune, nous disposons d’excellentes installations, nous développons les outils nécessaires et nous avons recruté des personnes compétentes comme Adrian, Enrico et Jack Vino dans le domaine de l’aérodynamique."

"Mais il y a aussi des personnes en interne : il y a un certain Michael Hart qui travaille sans relâche avec Adrian sur le développement aérodynamique, Giles Wood, etc. Et avec la vision de Lawrence et les revenus de sponsoring générés par Jeff [Slack, directeur commercial et marketing], je pense que nous avons une équipe assez solide."

Interrogé sur ce que ce flou voulait dire, Cowell a de nouveau botté en touche en renvoyant la responsabilité d’une décision à Horner : "Je reviens sur ce que j’ai dit, nous avons un plan et nous allons de l’avant. Et je suppose que Christian doit déterminer où il veut jouer un rôle à l’avenir. Et oui... qui sait ce qui va se passer ?"