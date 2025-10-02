Hamilton a été bouleversé par les messages reçus suite à la perte de Roscoe

Lewis Hamilton a fait part de l’ampleur des réactions suscitées par le décès de son chien bien-aimé, Roscoe.

Le septuple champion du monde de F1 a pris la décision déchirante d’euthanasier son bouledogue âgé de 12 ans la semaine dernière. Roscoe avait contracté une pneumonie et a été euthanasié dimanche, avec son maitre à ses côtés jusqu’aux derniers moments.

Le pilote Ferrari a manqué un test de pneus Pirelli F1 vendredi dernier, car Roscoe était sous assistance respiratoire à ce moment-là, et a informé ses fans du monde entier de sa perte sur les réseaux sociaux lundi.

Interrogé par les médias sur le soutien et l’affection qu’il avait reçus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du paddock avant le Grand Prix de Singapour, Hamilton a déclaré : "Oui, j’ai reçu beaucoup de messages."

"Pour être honnête, c’est assez bouleversant de voir combien de personnes Roscoe a touchées à travers le monde, et c’est vraiment réconfortant de recevoir tous ces messages. Je n’ai pas pu répondre à tout le monde."

"Mais oui, il était la chose la plus importante dans ma vie, donc ça a été une expérience très difficile, et je sais que beaucoup de gens dans le monde ont vécu cela et savent ce que c’est que d’avoir un animal de compagnie ; ils vous donnent un amour incroyable, et c’est une expérience extraordinaire."

"Je suis vraiment impatient de me changer les idées, de revenir dans la voiture et de faire ce que j’aime faire en F1."

Hamilton a connu une première saison difficile avec Ferrari et n’a pas encore décroché de podium pour l’écurie italienne.

Interrogé sur son envie de signer un bon résultat pour Roscoe sur le circuit de Marina Bay, Hamilton a souligné le large éventail de personnes pour lesquelles il aimerait obtenir de bons résultats.

"Il y a beaucoup de gens qui méritent un bon résultat de ma part : cette équipe, les Tifosi et les personnes qui me suivent, et toutes les personnes, comme je l’ai dit, qui ont pris de mes nouvelles et m’ont apporté leur soutien tout au long de l’année, mais aussi tout particulièrement cette semaine."

"Je pense que c’est dans des moments comme celui-ci que l’on voit vraiment les gens se mobiliser pour vous, et comme je l’ai dit, cela a été très émouvant à voir et très apprécié."

Le pilote Ferrari a révélé que sa mère avait également perdu son chien cet été et qu’un autre ami avait perdu le sien en septembre.

"Je me rappelle que chaque jour est différent, il faut cultiver une attitude positive pendant les moments difficiles. À une époque où le monde est relativement sombre en dehors de ce paddock, la négativité est omniprésente. Il y a des guerres et des conflits partout, des problèmes au sein des gouvernements et des difficultés pour les gens. Les inégalités entre les riches et les pauvres sont plus marquées."

"Mais cette expérience m’a apporté beaucoup d’empathie, d’amour et de bienveillance, ce qui me donne beaucoup d’espoir pour l’humanité. C’est ce que Roscoe m’a appris."