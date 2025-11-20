Haas F1 a connu ’une révolution’ avec l’évolution de la VF-25

Ollie Bearman a déclaré qu’il n’y avait pas de recette miracle derrière sa remontée en fin de saison. Mais la combinaison d’une meilleure voiture, d’une nouvelle structure pendant les week-ends de course et d’un état d’esprit plus mature ont fait progresser le pilote Haas F1.

Le jeune homme de 20 ans est arrivé à Las Vegas après plusieurs courses solides. Il a réussi à terminer quatrième à Mexico et sixième à Interlagos, ce qui a permis à l’équipe américaine de récolter 24 points et de remonter au classement des constructeurs.

"Cela a à voir avec l’évolution" a déclaré Bearman. "Non, c’est même clairement grâce à l’évolution, et je suis vraiment fier de ce que l’équipe a accompli, car c’était une décision risquée. Mais cela nous a rapporté des points, ce qui était notre objectif."

"Je ne pense pas que l’impact de l’évolution ait été énorme. Honnêtement, à ce stade de la F1, cela n’a pas besoin d’être énorme, compte tenu de l’état actuel des voitures et du niveau de proximité entre les concurrents. Ce n’est pas une mise à niveau révolutionnaire, mais cela n’a pas besoin de l’être pour obtenir une révolution dans les résultats."

"On a eu de bonnes courses, on a marqué des points, et notre objectif depuis a été de montrer ce dont est capable la voiture, et ça a été le cas. C’est un bon feeling, et on prend les courses une par une, on va essayer de maximiser les résultats pour saisir l’opportunité au championnat."

Les performances de la VF-25 évoluée ont aussi contribué à ces progrès, mais le Britannique est lui-même plus en réussite grâce à l’expérience qu’il a tirée de sa première partie de saison.

"La voiture a clairement fait des progrès dans la bonne direction. Mais à la limite, cela peut rester difficile... j’ai bien sûr acquis de l’expérience sur le comportement de la voiture et les sensations qu’elle procure lorsqu’on est très proche de la limite et qu’on roule à fond."

"Cela m’a permis d’améliorer ma régularité, mais aussi mon approche du week-end. Après une première moitié de saison modérée, marquée par plusieurs occasions manquées de peu, Bearman est convaincu d’avoir su tirer les leçons de ces moments."

"La première moitié de la saison est purement exploratoire et doit l’être, car il faut trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas... tant que vous ne refaites pas les mêmes erreurs et que vous en tirez des leçons, c’est l’essentiel. Si cela signifie avoir une première moitié de saison difficile, personne ne s’en souviendra dans deux ou trois ans."

"J’ai trouvé du rythme et depuis la pause estivale, j’ai réussi à être plus constant dans mes performances. C’était une question de temps à ce stade de ma carrière, ce n’était pas le cas au début de la saison mais j’y arrive doucement."

S’il parvient à être plus constant, c’est parce qu’il réussit à mieux structurer ses Grands Prix et leur préparation : "Depuis la pause estivale, j’ai essayé d’ajouter un peu plus de structure à mes week-ends, à la façon dont je les organise."

"Avant la pause estivale, je passais tout mon temps à me concentrer sur la façon dont je pouvais améliorer ma conduite, comment améliorer les réglages de la voiture pour gagner un demi-dixième. Je ne passais vraiment pas de temps à réfléchir à mon état d’esprit avant de monter dans la voiture et de fixer des objectifs pour chaque séance."

"Maintenant, je m’assure simplement que, une demi-heure avant la séance, j’arrête de travailler sur les réglages, la conduite et tout le reste, et que je me concentre sur mon mental. J’ai trouvé cela très utile."

Pour Las Vegas ce week-end, Bearman s’attend à un week-end difficile car il découvrira les caractéristiques si particulières d’un Grand Prix très différent des 23 autres de la saison.

"Beaucoup de défis, de nouvelles choses. Ce sera difficile, le circuit est unique avec peu de grip, du graining, et beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer. C’est la dernière ligne droite de la saison, je vois que tout le monde est plein d’énergie et ça me donne la motivation de tout donner."

La bonne dynamique dans laquelle il se trouve bénéficie à toute l’équipe : "Je pense que la dynamique est une chose puissante, l’équipe a une ambiance très bonne, et tout le monde se donne à 100 %, ce qui me donne l’envie de me donner à 100 %. On va tout donner car la voiture est rapide et on veut montrer ce qu’on peut faire."

Esteban Ocon n’est pas dans la meilleure dynamique actuellement, alors que Bearman le domine et qu’il paie à trouver son meilleur niveau. Le Français reste toutefois optimiste et confirme l’efficacité de l’évolution apportée à l’automne.

"Depuis que nous avons apporté des améliorations, la voiture est en bien meilleure forme depuis Austin, et nous avons pu marquer de bons points en tant qu’équipe. Donc oui, j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir. Évidemment, c’est un week-end que j’apprécie vraiment ici" a déclaré Ocon.

"J’ai terminé quatrième ici il y a deux ans, donc j’en garde un bon souvenir. Et c’est un circuit qui offre des opportunités. Il se passe beaucoup de choses dans le virage 1. Il est très difficile de faire monter les pneus en température, ce qui peut faire une grande différence."

"Nous ne savons pas s’il va pleuvoir par moments, ce qui serait une première. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu, mais j’ai vraiment hâte de voir ce que cette voiture peut faire ici et si nous pouvons obtenir les mêmes performances que lors des dernières courses."