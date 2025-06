Grâce au ’tank’ de Haas F1, Ocon arrache un point après des batailles ’chaudes’

Esteban Ocon a arraché un point en Autriche malgré un départ en 17e place, ce qui confirme les bonnes dispositions de la VF-25 le dimanche, et sa capacité - qui n’est plus à présenter - à gérer les gommes en course.

Le pilote Haas F1 regrette des qualifications encore difficiles mais se félicite du point marqué sur le Red Bull Ring.

"On savait que la voiture était mieux en course qu’en qualifs et qu’il y aurait un coup à jouer avec une bonne stratégie à condition de bien gérer les pneus. C’est ce qu’on a réussi à faire et je suis content de ça" a déclaré Ocon.

"En plus ça a été chaud pas mal de fois avec plusieurs pilotes, on s’est touché plusieurs fois et j’avais peur d’avoir des dégâts sur la voiture. C’était chaud mais je suis content de ce finish. Ca montre que si on faisait mieux en qualifs ça nous aiderait le dimanche."

"C’est une petite récompense d’aller chercher un point, ce n’est pas une victoire mais on verra par la suite si on arrive à avoir plus de points. C’était le maximum qu’on pouvait faire aujourd’hui et je suis très content de m’être rattrapé ce week-end."

En lutte avec les deux autres Français, Pierre Gasly et Isack Hadjar, Ocon s’est aussi défait de Lance Stroll et Franco Colapinto et tient à saluer la solidité de sa monoplace après des batailles rudes en piste : "Les combats avec Pierre et Isack étaient propres, le plus difficile c’était avec Lance et Franco."

"On s’est touché, ça bougeait de droite à gauche, j’ai dû sauter le vibreur banane et je me suis retrouvé en position difficile. Mais la voiture était un tank et c’était la bonne nouvelle ! Je suis content qu’elle ait tenu et qu’on ait réussi à terminer la course."

Oliver Bearman termine juste derrière son équipier, à la 11e place.

"C’était une bonne course dans l’ensemble, nous avons bien progressé."

"Lors du premier relais en tendres, j’ai réalisé un bon premier relais, mais cela nous a laissé beaucoup de travail sur les deux trains suivants. Nous avons vraiment peiné au milieu du relais, et c’est là que ma course a été ruinée."

"Le dernier relais était un peu meilleur, mais j’ai dû chausser les médiums assez tôt, ce qui a rendu le relais encore long. Globalement, je suis satisfait de nos progrès, atteignant les 11e et 10e places avec Esteban. Nous avions un bon rythme de course aujourd’hui."