’Ce n’était pas notre journée’ : Alpine F1 rate les points en Autriche

Pierre Gasly a terminé 13e du Grand Prix d’Autriche après s’en être élancé dixième et avoir occupé la sixième place dans les premiers tours. Mais entre des pneus tendres qui se sont vite usés et des dégâts sur la voiture, le pilote Alpine F1 a connu un long dimanche sur le Red Bull Ring.

"Je pense qu’on avait des dégâts sur la voiture et ça a rendu la course très longue. Je ne sais pas trouver les mots pour décrire comment c’était, mais ce n’était pas normal. J’ai essayé de rester en piste pendant 70 tours" a déclaré Gasly.

"On a eu un bon début de course avec la possibilité de se battre plus haut dans la hiérarchie, mais avec les dégâts, et vu que c’est très proche avec toutes les voitures, avec ce qu’on perdait ça a rendu l’après-midi très long."

Alpine se retrouve distancée par les quatre équipes qui la précèdent au classement, et qui inscrivent toutes des points en Autriche : "C’est difficile d’être objectif parce qu’on n’a pas pu se battre à armes égales aujourd’hui."

"On va devoir étudier combien ça nous coûte mais on est clairement derrière. On doit continuer de travailler car ça se jour sur des détails. J’étais content car j’arrive à rester hors des embûches au départ, à me retrouver dans une bonne position, mais malheureusement ce n’était pas notre journée."

Franco Colapinto a terminé 15e et s’est accroché avec un Yuki Tsunoda bien trop optimiste qui a compliqué sa course.

"C’était dur, on a eu beaucoup de difficultés, mais ça allait de mieux en mieux au fil de la course."

"Dans le contact avec Tsunoda, j’ai perdu du temps et j’ai endommagé l’aileron avant et le plancher. Ca nous a mis en retrait, mais le rythme était de mieux en mieux, j’ai fait de bons tours et j’étais satisfait de ma progression."

En revanche, Colapinto s’est fait remarquer en faisant un écart devant Oscar Piastri qui lui prenait un tour, envoyant la McLaren dans l’herbe. L’Argentin a reconnu qu’il n’avait pas fait attention à la position du deuxième de la course.

"Il était dans mon angle mort. Après le contact avec Tsunoda je voulais juste le passer, et je n’étais pas concentré sur Oscar. Je pense qu’on doit être plus fort mais je pense qu’on a maximisé ce qu’on avait aujourd’hui. On doit comprendre comment tirer davantage de performance."