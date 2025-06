Stella : Piastri a reconnu le danger de sa tentative de dépassement sur Norris

Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren F1, a révélé qu’Oscar Piastri s’était excusé après avoir frôlé la collision avec son coéquipier Lando Norris lors du Grand Prix d’Autriche.

Norris et Piastri se sont livrés une bataille acharnée pour la tête de la course sur le Red Bull Ring après l’intervention de la voiture de sécurité en début de course.

Juste avant le premier arrêt au stand, Piastri a tenté de dépasser Norris dans le virage 4.

Piastri a bloqué les freins et a failli percuter le flanc de Norris, et manquant de peu de crever ses pneus au passage.

Plus tard dans la course, l’ingénieur de course Tom Stallard a averti Piastri que sa manœuvre était « trop marginale » et qu’il « ne pouvait pas recommencer ».

Interrogé après la course, Stella a confirmé que Piastri avait reconnu que sa manœuvre était trop agressive.

"C’était une course intense, mais c’est pour ça qu’on est là, une course. C’était une course ouverte aujourd’hui. Ici, en Autriche, c’est un circuit particulier où, quand on active le DRS, on reste accroché à la voiture qui précède. C’est ce qui s’est passé lors du premier relais, car le rythme entre Lando et Oscar était très similaire."

"Ils sont restés ensemble et, à la fin du relais, Oscar a eu quelques occasions. Il y en a eu une autre en milieu de relais. Mais nous sommes très heureux, très fiers de la façon dont ils ont géré la situation."

"Nous devions donner un conseil... disons avertir Oscar concernant la manœuvre du quatrième virage, ce qu’il a d’ailleurs reconnu comme limite. Je suis fier de lui, car il a dit juste après le drapeau à damier qu’il était désolé pour cette manœuvre, qu’il était allé un peu trop loin. Ce n’est pas facile. C’est la Formule 1, il court dur, mais c’est une bonne journée."

Un premier Grand Prix très stressant sur le muret des stands donc ?

"Ce sont évidemment des moments stressants, mais nous avons confiance en Oscar et Lando. De plus, une fois sur le muret des stands, il faut rester le plus serein possible et analyser rationnellement la situation."

"Pour nous, il était clair que les deux pilotes avaient besoin d’une chance de gagner la course, à condition qu’ils y parviennent comme ils l’ont fait aujourd’hui."

"C’est donc un spectacle exceptionnel pour la Formule 1. Nous sommes heureux de divertir nos fans et nous attendons avec impatience d’autres courses comme celle-ci, même si, oui, cela peut nous mettre un peu en stress sur le muret des stands. Mais c’est notre raison d’être."

Lando Norris sort donc vainqueur de cette course et Stella salue son pilote.

"Je pense qu’il est sur une dynamique positive, qui a déjà changé depuis Monaco, et je pense qu’au Canada, il y a eu quelques erreurs d’exécution."

"Lando a toujours été rapide et nous devions peaufiner quelques points. Je pense qu’il a une fois de plus démontré son talent et son sens de la course."

"Je dirais la même chose pour Oscar, nous avons beaucoup de chance d’avoir deux grands pilotes."