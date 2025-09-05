GP d’Italie, EL2 : Norris en tête devant Leclerc, Antonelli sort de piste

La première journée du Grand Prix d’Italie se poursuit à Monza, sur le temple de la vitesse où les pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, ont signé le doublé lors de la première séance. Les EL2 vont être l’occasion de travailler davantage sur la course et sur les longs relais.

Derrière les Ferrari, Max Verstappen, les Williams et les Mercedes semblaient rapides, alors que les McLaren étaient légèrement en retrait. A noter qu’Isack Hadjar était dans le top 10 en ayant roulé uniquement avec des pneus durs.

Derrière, tout semble jouable car même si les équipes se tenaient en deux secondes et que Haas et Alpine étaient en retrait, le potentiel de chaque team peut encore progresser.

16h40 : Ce sera la première séance du week-end pour Oscar Piastri et Franco Colapinto, qui ont laissé leur place ce midi à Alex Dunne et Paul Aron respectivement.

16h43 : Vainqueur sur ce circuit en 2021, Daniel Ricciardo a confirmé cet après-midi qu’il ne reviendrait plus en compétition.

16h47 : Alors que le Grand Prix de Monaco a été confirmé pour dix ans de plus au calendrier, d’autres circuits européens se battent pour y rester (Barcelone) ou pour y revenir (Hockenheim).

17h00 : C’est parti pour les EL2 du GP d’Italie !

17h04 : Oscar Piastri, Carlos Sainz, George Russell, Gabriel Bortoleto et Alex Albon se relaient en tête. Le pilote Mercedes est en pneus durs, tandis que Piastri dit que son rétroviseur est fendu.

17h05 : Lando Norris se place en tête en 1’21"391. Le pilote McLaren utilise les pneus mediums.

17h07 : Piastri fait mieux en 1’21"212. Et Norris dit avoir perdu son rétroviseur droit... décidément, les pilotes McLaren n’ont pas de chance avec les miroirs !

17h08 : Hamilton avait fait le meilleur premier secteur mais signe finalement le huitième temps en pneus durs.

17h09 : Russell se positionne à 0"010 de Piastri, et Fernando Alonso s’intercale à 0"003 ! Pierre Gasly passe par les graviers. Norris prend la main en 1’21"012.

17h10 : Andrea Kimi Antonelli a fait un tête-à-queue dans Lesmo 2 et il est tanké dans les graviers ! Le drapeau rouge est déployé !

17h16 : La séance reprend !

17h19 : Leclerc fait mieux que Norris en pneus durs avec un 1’20"957, rapidement battu par Verstappen en 1’20"710 avec ses pneus mediums.

17h20 : Piastri est passé large à Lesmo 2 et a évité le pire mais il a placé des graviers sur la trajectoire.

17h22 : Albon s’est fait une belle frayeur dans Lesmo 1 en faisant la même chose, et il demande de vérifier le plancher.

17h24 : Carlos Sainz prend la tête de la séance en 1’20"483 avec des pneus mediums, un chrono plus rapide de 0"127 par rapport à celui de Verstappen.

17h25 : Piastri se plaint d’un siège chaud dans la McLaren, "comme l’année dernière et l’année d’avant".

17h26 : Franco Colapinto se place 17e à moins d’une seconde du leader.

17h29 : Norris reprend la main en pneus tendres en 1’19"878, Sainz signe son premier tour en gommes à flanc rouge et termine à 0"398 du Britannique.

17h30 : Nico Hülkenberg place sa Sauber en deuxième place juste devant Sainz, alors que son équipier Gabriel Bortoleto est sous enquête pour avoir doublé sous drapeau jaune en sortie de virage au moment de la sortie d’Antonelli.

17h31 : Albon prend la deuxième place à 0"301 de Norris, Bortoleto se place cinquième et Esteban Ocon sixième devant Verstappen.

17h32 : Leclerc prend la cinquième place en pneus tendres, entre Sainz et Bortoleto. Hamilton fait mieux et se place deuxième à 0"192 de Norris.

17h33 : Russell se place sixième alors que Leclerc se plaint de n’avoir aucun grip. Piastri prend la septième place à 0"474 de son équipier.

17h34 : Sainz améliore son chrono et prend la deuxième place à 0"096 de Norris.

17h35 : Isack Hadjar en termine avec le 12e temps à huit dixièmes, et Yuki Tsunoda se place sixième.

17h36 : Verstappen s’est raté à Lesmo 1 puis Lesmo 2 et se plaint d’une voiture nerveuse qui lui fait perdre l’arrière. Lance Stroll a été gêné par une Williams dans la chicane Ascari : "Incroyable, à chaque fois !"

17h39 : Piastri s’empare de la quatrième place à moins de deux dixièmes de son équipier.

17h41 : Leclerc remonte en deuxième place à 0"083 de Norris.

17h47 : Les pilotes travaillent sur des longs relais en vue de la course dimanche.

17h51 : Leclerc est passé par les graviers dans la chicane Ascari, sans gravité.

17h53 : Hamilton est sorti large dans Lesmo 2 et a ramené des graviers en piste devant Verstappen.

17h57 : Plus personne n’améliore et les équipes engrangent des données pour la suite du week-end. On voit même de la peinture Flo-Vis sur la McLaren de Piastri.

17h59 : Norris ne sera pas battu et conclut donc cette deuxième journée en tête.

18h00 : Fin de la séance et de cette première journée d’essais à Monza !

Norris devance donc Leclerc et Sainz qui sont à moins d’un dixième de seconde, tandis que Piastri, Hamilton et Verstappen pointent à moins de deux dixièmes. Albon suit devant Hülkenberg, Tsunoda et Russell, dixième à 0"398 !

Hadjar est 11e devant Bortoleto, Stroll, Bearman, Alonso, Ocon, Lawson, Gasly et Antonelli, qui n’a fait que 4 tours en pneus durs avant sa sortie de piste, puis Colapinto, dernier à 1"6.