Racing Bulls pense que Lawson peut encore beaucoup progresser

Après une saison 2025 particulièrement mouvementée, Liam Lawson semble avoir retrouvé de la stabilité chez Racing Bulls. Auteur d’un début de campagne encourageant avec deux arrivées dans les points lors des quatre premiers Grands Prix de 2026, le Néo-Zélandais donne satisfaction à son directeur d’écurie Alan Permane. Mais malgré cette progression visible, le Britannique estime que Lawson doit désormais franchir une nouvelle étape essentielle dans son développement : gagner en régularité et supprimer les petites erreurs qui freinent encore son potentiel.

La situation contraste fortement avec celle vécue par Lawson il y a un an. Après seulement deux week-ends de course compliqués avec Red Bull Racing, le pilote avait été rétrogradé dans l’environnement Racing Bulls dans des circonstances particulièrement difficiles. Permane estime justement que le fait d’avoir pu effectuer une préparation hivernale complète avec l’équipe a joué un rôle déterminant dans son meilleur départ cette saison.

"Je pense que ça l’a aidé de faire partie de l’équipe dès le début, parce qu’évidemment on ne peut pas comparer avec l’année dernière," a expliqué Permane aux médias.

"On ne peut pas comparer le fait de n’avoir eu qu’un jour et demi d’essais, de partir depuis la voie des stands pendant deux courses puis de devoir changer d’équipe. Ça ne pouvait pas être pire que ça."

Le directeur d’écurie ne cache d’ailleurs pas l’estime qu’il porte au talent naturel du pilote néo-zélandais.

"Je l’ai dit plusieurs fois et je le répète avec Liam : je vois un immense talent chez lui," affirme-t-il. "Certaines de ses performances l’année dernière étaient exceptionnelles."

Pour autant, Permane considère que Lawson doit désormais apprendre à lisser son niveau de performance afin d’éviter les écarts trop importants d’un week-end à l’autre.

"Ce qu’il doit faire, et ce qu’il est en train de faire jusqu’à présent, c’est éliminer les erreurs," souligne-t-il. "On ne peut pas se qualifier troisième sur la grille un week-end puis être éliminé en Q1 le week-end suivant, ce genre de choses."

Selon le patron de Racing Bulls, le principal intéressé est parfaitement conscient de cet axe de progression et travaille déjà activement dessus.

"Oui, oui, il le sait, il n’y même pas besoin de lui dire ou lui répéter. Il travaille dur pour s’assurer que cela n’arrive plus."

Permane estime même que Lawson n’a pas forcément besoin de gagner davantage en vitesse pure pour franchir un cap important en Formule 1.

"Même s’il n’améliore pas son niveau maximal, mais qu’il élimine simplement les mauvais week-ends et qu’il élève l’ensemble de ses performances au niveau dont nous savons qu’il est capable, ce sera déjà un pas fantastique. Et ce sera la prochaine étape à construire."

Le Britannique conclut en expliquant que la priorité actuelle du travail effectué avec Lawson concerne avant tout la constance plutôt que sa performance pure.

"Je préfère largement qu’il travaille non pas sur sa vitesse absolue, parce que je pense qu’elle est déjà là, mais sur la régularité, et c’est exactement ce qu’il est en train de faire."