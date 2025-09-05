Aston Martin F1 ’manque de vitesse’ et doit ’progresser demain’

Lance Stroll a terminé 13e de la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Italie, tandis que Fernando Alonso était 15e en fin de journée, confirmant des difficultés pour Aston Martin F1 sur un tracé très différent des deux précédents visités par la Formule 1.

"J’ai testé différents systèmes sur la voiture. Globalement ça allait, le grip est bon sur cet asphalte et avec ces températures. C’était un vendredi correct mais nous ne sommes pas aussi rapides que les deux manches précédentes donc on doit trouver de la vitesse sur la voiture" a déclaré Alonso.

Le double champion du monde s’inquiète du manque de performance sur les longs relais en vue de la course : "C’était pire, en réalité. Avec peu de carburant on peut faire des choses, mais avec beaucoup d’essence c’était plus compliqué, donc on doit trouver de la vitesse."

C’est le 22e Grand Prix d’Italie à Monza pour Fernando Alonso, qui a roulé sur l’ancien tracé lorsqu’il était en Euro Formula by Nissan en 1999, avant que la piste ne change en 2000. Mais il se félicite des progrès en termes de sécurité, notamment grâce aux voitures mais aussi sur le tracé.

"C’est sûr, ça a beaucoup changé depuis ma première fois. Je crois même avoir piloté différentes configurations de Monza, pas seulement la configuration actuelle. Mais oui, l’évolution des voitures rend Monza un peu différent des précédentes décennies."

"Le comportement de l’appui est désormais un peu plus sûr. Je me souviens des deux premières années à Monza, piloter sans aileron arrière donnait l’impression que la voiture flottait dans les lignes droites, et on avait l’impression de ne pas la maîtriser totalement. Aujourd’hui, je ne dirais pas que c’est facile, mais les voitures sont toujours sous contrôle."

"Évidemment, nous avons maintenant différents dispositifs qui rendent cet endroit plus sûr. C’est pour moi la plus grande différence. Avant, quand on venait à Monza, on ressentait le danger, la vitesse, l’adrénaline. Maintenant, c’est un peu plus difficile de ressentir tout ça. Nous avons le Halo, le HANS, des choses que je n’avais pas la première fois que j’ai piloté ici."

Selon lui, c’est plus facile maintenant pour les pilotes de se lancer à l’assaut du temple de la vitesse : "Tout le monde fait des essais avant de venir en F1 à Monza, ou du moins avec un appui très faible. Dans les années 2000, ce genre de privilèges n’existait pas."

Lance Stroll était comme à son habitude peu bavard mais confirme le manque de performance de l’AMR25 à Monza : "On verra ce qu’on peut faire pour progresser demain. On peut faire pas mal de choses, la voiture a ses forces et ses faiblesses donc on verra ce qu’on peut faire ce soir pour demain."