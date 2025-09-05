Barcelone et Hockenheim prêts à se battre pour être en F1 dans le futur
Les Grands Prix européens ne sont pas morts !
Alors que Monaco vient de confirmer un nouveau contrat pour son Grand Prix allant jusqu’en 2035, Barcelone et Hockenheim ont confirmé être en discussions actives avec la Formule 1 pour obtenir des places sur un calendrier qui s’annonce en pleine évolution à moyen terme, avec l’arrivée de l’alternance possible pour les Grands Prix.
Cette semaine, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a révélé que le Circuit de Barcelone (Espagne) et le circuit d’Hockenheim (Allemagne) étaient tous deux dans le coup, probablement dans le cadre de ce nouveau modèle de rotation.
S’exprimant lors de l’annonce de la prolongation du contrat MotoGP en Catalogne, le ministre régional Miquel Samper a reconnu que des progrès avaient été réalisés.
"Je peux seulement dire que les négociations sont bien plus matures qu’il y a quelques mois, qu’elles sont sur la bonne voie."
Il a toutefois averti que l’accord proposé par Liberty Media était "le plus compliqué que j’aie vu, avec de nombreuses clauses", tout en reconnaissant la pression exercée par de nouveaux circuits bien financés dans le monde.
"C’est une question complexe en raison de l’émergence de nouveaux pays à fort potentiel économique qui cherchent à rejoindre le calendrier," a souligné Samper.
Même Domenicali a laissé entendre que Barcelone pourrait n’obtenir qu’un créneau en alternance, mais Samper estime que le circuit reste en position de force dans les négociations.
"Avoir été considéré comme le circuit le plus performant et le plus durable l’année dernière est un facteur qui, bien que pas toujours quantifiable, nous place dans une position unique."
"Les Grands Prix coûtent cher, mais l’impact du MotoGP et de la F1 dépasse largement l’investissement public."
Quant à la rotation, il a admis qu’il s’agissait "d’une variable existante et à considérer".
Par ailleurs, le directeur général de Hockenheim, Jorn Teske, a confirmé un nouvel élan pour un retour au Grand Prix d’Allemagne.
"Il ne fait aucun doute que nous, au Hockenheimring, sommes très enthousiastes à l’idée d’avoir la Formule 1, et nous sommes ravis de constater un intérêt mutuel évident."
"Nous allons certainement rechercher un dialogue direct prochainement."
Avec l’arrivée de nouveaux investisseurs privés, Teske voit l’espoir de surmonter les obstacles financiers qui ont pesé sur Hockenheim et le Nürburgring ces dernières années.
"L’adhésion d’investisseurs privés donnera sans aucun doute un nouvel élan au projet. Nos nouveaux actionnaires sont tous des passionnés de mécanique, mais aussi de très bons entrepreneurs dotés d’un vaste réseau."
Il a néanmoins admis que la viabilité financière demeure le principal obstacle.
"La priorité absolue reste, bien sûr, qu’un modèle d’organisation de la Formule 1 soit économiquement viable. Il s’agit donc maintenant de définir les conditions plus précises et de comprendre les idées de la Formule 1."
"Concernant les chiffres exacts actuels, nous sommes encore quelque peu dans le flou."
Calendrier - circuits F1
