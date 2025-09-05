Red Bull Racing exclut déjà un scénario pour Hadjar

Laurent Mekies, directeur de l’équipe Red Bull, a exclu toute promotion d’Isack Hadjar avant 2026, suite à une rumeur apparue lors du week-end du Grand Prix d’Italie.

Le commentateur de Sky Sports, l’ancien pilote de F1 Karun Chandhok, a suggéré lors de la première séance d’essais libres que Red Bull envisageait de promouvoir Hadjar pour les trois dernières courses de la saison.

Chandhok n’était pas enthousiaste à l’idée, car cela pourrait entamer la confiance d’Hadjar face à Max Verstappen sur une voiture inconnue.

Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement en 2026, l’arrivée éventuelle d’Hadjar sera plus judicieuse, Red Bull disposant d’une voiture et d’un groupe motopropulseur entièrement nouveaux.

Lors de la conférence de presse de la FIA vendredi, Mekies a affirmé catégoriquement que Red Bull ne procéderait pas à un autre changement de pilote en milieu de saison en 2025.

"Je pense que la réponse courte est oui. Nous avons clairement indiqué publiquement que nous avions le temps de prendre notre décision."

"Nous avons suffisamment de pilotes dans le programme pour couvrir plusieurs scénarios pour l’année prochaine. Nous n’avons aucune raison de précipiter les décisions. Pour en revenir à votre point, nous ne prévoyons aucun changement en cours de saison."

"Yuki a fait de bons progrès lors des trois dernières courses. Nous en voulons tous plus, mais il fait du bon travail. Il a retrouvé les points pour la première fois après sept courses à Zandvoort. Il était assez proche de Max à Budapest."

"C’était sa meilleure qualification avec l’équipe à Spa. Il est sur une bonne voie."

Red Bull ne recherche pas de pilotes externes et ne semble donc pas pressé de décider qui sera le coéquipier de Verstappen en 2026. Compte tenu de sa forme, Hadjar est le grand favori pour le baquet. Cela laisse un baquet vacant chez Racing Bulls pour Arvid Lindblad pour 2026.

Yuki Tsunoda pourrait donc se retrouver sans volant si Red Bull le laissait tomber.

"C’est évidemment extrêmement agréable de voir les progrès d’Isack au volant de la Racing Bulls et de le voir au niveau de la dernière course. C’est une fantastique démonstration de ses progrès cette saison," répond Mekies.

"Nous sommes sereins sur la question des pilotes, car fondamentalement, nous avons toutes les cartes en main du côté de Red Bull et nous pouvons prendre quelques semaines ou quelques mois supplémentaires pour prendre une décision."

"Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il faille attendre la dernière course pour se décider, car nous comprenons évidemment que cela puisse avoir un impact sur l’un de nos pilotes (Tsunoda), mais nous avons assurément le temps pour le moment."