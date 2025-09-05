Officiel : Le GP de Monaco prolonge son contrat avec la F1 jusqu’en 2035

L’Automobile Club de Monaco a annoncé une nouvelle extension de l’accord liant la Principauté et la Formule 1, qui assure désormais la tenue du Grand Prix de Monaco jusqu’en 2035 inclus.

À l’occasion du Grand Prix d’Italie à Monza, ce vendredi 5 septembre, Stefano Domenicali, Président et Directeur Général de la Formule 1, et Me Michel Boeri, Président de l’Automobile Club de Monaco, ont signé et officialisé le nouvel accord prolongeant la collaboration historique entre la Principauté et la discipline reine du sport automobile.

Cette extension fait suite à la précédente prolongation conclue en 2024, qui assurait la tenue du Grand Prix de Monaco jusqu’en 2031. Désormais, l’accord s’étend jusqu’en 2035, consolidant encore davantage le partenariat historique entre la Principauté et la Formula 1.

Une épreuve légendaire

Créé en 1929, le Grand Prix de Monaco est l’une des plus anciennes et prestigieuses courses automobiles au monde. Bien avant la création du Championnat du Monde de Formule 1 en 1950, les rues de la Principauté accueillaient déjà les plus grands pilotes de leur époque, façonnant une légende unique qui, depuis près d’un siècle, continue de traverser les générations.

Le circuit urbain de 3,337 km exige depuis près d’un siècle une précision et une concentration extrêmes. Ses virages mythiques ont vu s’illustrer les plus grands champions : Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Niki Lauda, Lewis Hamilton, Max Verstappen… et également des pilotes monégasques : Louis Chiron en 1931 et Charles Leclerc en 2024. Plus récemment, Lando Norris a ajouté son nom à ce palmarès prestigieux en 2025.

Un partenariat consolidé

Chaque année, l’Automobile Club de Monaco, épaulé par les institutions monégasques et plusieurs centaines de bénévoles, œuvre pour garantir le succès et la sécurité de cet événement hors norme. Cette nouvelle extension du contrat témoigne de la solidité et de la confiance d’un partenariat historique, qui fait rayonner la Principauté dans le monde entier.

"La reconduction du Grand Prix de Monaco jusqu’en 2035 s’inscrit dans la continuité d’une tradition sportive et historique à laquelle la Principauté demeure profondément attachée. Je ne peux que saluer cet engagement renouvelé, qui témoigne d’une réussite collective, de l’excellence de notre collaboration avec la Formule 1 et de la place singulière qu’occupe Monaco dans le paysage du sport automobile international," commente son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco.

Me Michel Boeri, Président de l’Automobile Club de Monaco, ajoute : "Je tiens à exprimer toute ma gratitude à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco pour son soutien constant, ainsi qu’à Stefano Domenicali pour sa confiance renouvelée. L’Automobile Club de Monaco se réjouit de cette prolongation de quatre années supplémentaires, qui porte notre engagement jusqu’en 2035. Cet accord réaffirme notre volonté de continuer à offrir un week-end de course exceptionnel, unique au monde, et de maintenir le Grand Prix de Monaco comme un rendez-vous incontournable du calendrier international."

"Les rues de Monaco résonnent au son de la Formule 1 depuis les premiers jours de la discipline, et je suis ravi d’annoncer la prolongation de cet événement jusqu’en 2035," conclut Stefano Domenicali, Président et Directeur Général de la F1.

"C’est une course iconique, adorée des pilotes et des fans, avec une atmosphère unique grâce à son cadre dans la Principauté la plus glamour du monde. Je remercie tout particulièrement S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Michel Boeri et l’ensemble des équipes impliquées pour avoir assuré la pérennité de ce partenariat historique."