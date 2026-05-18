De à 5 à 9 MJ, pourquoi la limite de recharge varie selon les circuits en F1

La Formule 1 a introduit à Miami une série d’ajustements réglementaires visant à affiner la gestion de l’énergie des monoplaces 2026, mais l’un d’eux a suscité une certaine confusion dans le paddock : la limite de recharge par tour en qualifications. Officiellement, les dernières évolutions prévoyaient une réduction de cette limite à 7 MJ. Pourtant, les documents de la FIA publiés avant le week-end de Miami évoquaient un plafond fixé à 8 MJ, laissant penser à un éventuel rétropédalage.

Il n’en est rien. En réalité, la FIA a bien appliqué une réduction d’1 MJ mais par rapport à une valeur initialement prévue à 9 MJ pour Miami. Le passage à 8 MJ correspond donc bien à une baisse effective, conforme à l’objectif affiché. Pour comprendre cette apparente contradiction, il faut rappeler que la limite de recharge en qualifications n’est pas fixe en Formule 1. Elle varie selon les circuits, afin de s’adapter aux caractéristiques propres de chaque tracé, notamment en matière de récupération d’énergie.

L’idée est simple : tous les circuits ne permettent pas de générer la même quantité d’énergie au freinage. Imposer une limite identique sur toute la saison conduirait à des stratégies artificielles, voire contre-productives, sur les pistes les moins favorables à la récupération.

Ainsi, même si le règlement technique 2026 fixe une valeur de référence à 8,5 MJ par tour, celle-ci est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction des spécificités de chaque Grand Prix.

Avant les dernières modifications, la réglementation autorisait déjà une réduction à 8 MJ sur les circuits où "l’énergie maximale récupérable par tour au freinage et en charge partielle" ne pouvait dépasser ce seuil. Désormais, cette base a été abaissée à 7 MJ.

Mais ce n’est pas une limite plancher absolue. La FIA conserve la possibilité de descendre jusqu’à 5 MJ sur les tracés où atteindre 7 MJ nécessiterait des stratégies de récupération jugées excessives. Monza est clairement concerné, Montréal, le Red Bull Ring ou Las Vegas pourraient aussi être limités à 5 ou 6 MJ (voir les prédictions ci-dessous).

À l’inverse, certains ajustements peuvent également aller dans le sens d’une augmentation. La FIA peut en effet ajouter jusqu’à 0,5 MJ supplémentaires selon différents paramètres, notamment liés à l’utilisation de modes de puissance.

Résultat : les limites de recharge en qualifications varient fortement d’un circuit à l’autre. Elles peuvent descendre à 5 MJ sur des pistes peu propices à la récupération d’énergie, comme Monza, ou grimper jusqu’à 9 MJ sur des tracés plus favorables, comme Monaco.

Dans ce contexte, la décision prise pour Miami s’inscrit dans une logique globale : abaisser le seuil de référence (de 8 à 7 MJ), tout en adaptant chaque course individuellement. Cette approche sera reconduite sur l’ensemble de la saison.

La FIA continue par ailleurs de surveiller étroitement la situation, avec la possibilité de fixer définitivement les limites jusqu’à quatre semaines avant chaque épreuve.

Les prévisions actuelles pour le reste du calendrier illustrent bien cette variabilité :