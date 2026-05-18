Hamilton devient le parrain du M24, le nouveau musée du sport auto au Mans

Le nouveau Musée du Sport Automobile au Mans accueille Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1 comme figure de son ambition. Le pilote Ferrari rejoint aujourd’hui le M24 comme parrain. Le Britannique, l’une des personnalités les plus influentes du sport automobile contemporain, appose ainsi sa signature à un lieu pensé pour traverser le temps.

Le M24 ouvre ses portes le 28 mai prochain. Ce n’est pas un musée de plus : c’est le lieu où le sport automobile se raconte à lui-même, et s’adresse à ceux qui ne le connaissent pas encore. Une collection d’exception - voitures, objets, archives, récits - déployée pour restituer un siècle de passion, d’innovation et de courage.

Le M24 embrasse l’ensemble du sport mécanique : Formule 1, endurance, rallye, moto, monoplaces, etc. Sa collection rassemble des voitures qui ont écrit l’histoire de chacune de ces disciplines.

Parmi elles, la Mercedes W09 avec laquelle Lewis Hamilton a remporté son cinquième titre de champion du monde en 2018 (en photos dans cet article), un objet de compétition exceptionnel, et un lien direct entre l’ambassadeur et le lieu. En s’associant au M24, Lewis Hamilton apporte bien plus que son nom : il incarne l’ambition du musée d’être un espace ouvert à tous les publics, à tous les sports, à toutes les générations.

"Ce qui a été construit ici dépasse largement le cadre d’un musée de l’automobile," commente Lewis Hamilton.

"Le M24 est un lieu de référence, un espace qui raconte les histoires des courses, des femmes et des hommes, mais aussi des technologies qui ont donné aux 24 Heures du Mans et à l’ensemble des sports mécaniques ce statut si particulier. Le M24 réunit une collection exceptionnelle de voitures et d’objets, avec notamment un nombre de modèles de Formule 1 que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Ces modèles, aux côtés de nombreuses autres voitures de légende, font de ce musée un site véritablement unique."

Pour Richard Mille, partenaire du M24, "le sport mécanique ne se transmet pas seulement par les livres, il se transmet aussi par les objets, les sensations, les récits de ceux qui l’ont vécu de l’intérieur."

"Chaque voiture qui entre dans une collection comme celle du M24 est une œuvre d’art et porte en elle des heures de travail invisible, une intelligence collective que le résultat seul ne suffit pas à raconter. C’est précisément ce que ce musée a vocation à restituer. Lewis Hamilton, par ce qu’il incarne au-delà de ses sept titres, est exactement le symbole qu’il fallait pour porter ce message à chaque génération."

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, conclut : "Lewis Hamilton est bien plus qu’un palmarès. Il est l’une des rares personnalités du sport à avoir su transformer son influence en quelque chose qui compte au-delà de la compétition. C’est exactement l’esprit dans lequel nous avons conçu le M24 : un lieu qui célèbre les héros du sport automobile, mais qui appartient à tous. Je suis très fier et très heureux d’accueillir Lewis Hamilton dans cette aventure."