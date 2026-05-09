Bottas explique pourquoi il a dévoilé certains passages difficiles de sa vie

Valtteri Bottas explique que sa tribune d’une honnêteté brutale dans The Players’ Tribune a été écrite pour que d’autres puissent tirer les leçons des dures épreuves qui ont façonné sa carrière en F1, et des obstacles que cela crée.

Le pilote Cadillac a rédigé une colonne sur ses difficultés, et notamment des troubles du poids à l’époque où il courait pour Williams, allant jusqu’à ne pas se nourrir quand il voulait se sentir mieux dans son corps, et à se sentir toujours en forme malgré cela.

"J’étais comme un toxicomane, je me sentais mieux que jamais. J’étais en plein délire. La véritable raison pour laquelle je me réveillais si tôt était que mon corps était en mode famine" a déclaré Bottas.

Le Finlandais a subi un autre choc avec l’accident qui a coûté la vie à son ancien coéquipier Jules Bianchi lors du Grand Prix du Japon 2014, et cela lui a fait perdre pied : "De retour chez moi, j’étais tellement en colère et négatif à propos de tout."

"Je me souviens que mon ex m’avait demandé si j’avais déjà peur quand j’étais dans la voiture, parce que c’est très dangereux. J’ai répondu ’non. Si je meurs, je meurs’. À ce moment-là, j’ai réalisé que je ne me souciais plus du tout de ce qui pouvait m’arriver."

Le Finlandais avait aussi évoqué la décision qu’il a failli prendre de quitter la Formule 1 en 2018, après avoir échoué à remporter la moindre course.

Bottas a été interrogé sur cette tribune durant le Grand Prix de Miami. Il a expliqué qu’il s’agissait simplement d’un récit honnête de sa vie de pilote, depuis ses années de karting jusqu’à aujourd’hui, dans l’espoir que quelqu’un puisse apprendre de ses leçons sans avoir à les vivre lui-même.

"Je pense qu’il est important de souligner que nous sommes tous humains et que personne n’est parfait. Tout le monde a ses luttes ou ses problèmes. J’espère que quelqu’un pourra apprendre des erreurs des autres plutôt que de tout vivre par soi-même."

"Une partie de la vie consiste à apprendre de ses erreurs. Bien sûr, une partie de la vie est d’apprendre de sa propre erreur, mais je pense qu’il est toujours bon d’observer d’autres exemples ou les erreurs des autres pour essayer de les prévenir."

La tribune de Bottas a été accueillie très positivement, et il espère montrer un exemple en matière de santé mentale : "C’est en fait la première fois que j’en parle, car je ne l’ai partagé qu’hier sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas vérifié les commentaires, donc je ne sais pas. Il semble que les gens soient intéressés."

"Mais oui, pour moi, c’était juste une belle façon de partager mon histoire et certains éléments de mon parcours. Je pense que tout le sport a beaucoup évolué. Tout est plus professionnel. Je pense aussi qu’en ce qui concerne l’entraînement, qu’il soit physique ou mental, le niveau s’est élevé. Je pense donc qu’il y a plus de soutien disponible."

"Il y a de meilleurs dispositifs pour les pilotes en ce qui concerne les coachs mentaux et ce genre de choses. Donc oui, même ce côté du sport s’est amélioré. Par rapport à il y a 15 ans, je pense que les gens ont moins peur de chercher de l’aide, de chercher du soutien, parce que l’on parle davantage de ces sujets aujourd’hui."