Leclerc entre dans l’histoire de Ferrari... mais toujours sans aucun titre

Charles Leclerc continue d’écrire son histoire avec Ferrari, mais le Monégasque garde les pieds sur terre : au-delà des statistiques, son objectif reste clair, offrir à la Scuderia un titre mondial qui lui échappe depuis 2007.

En 2026, Leclerc est devenu le deuxième pilote le plus expérimenté de l’histoire de Ferrari en Formule 1 en nombre de départs, désormais uniquement devancé par le septuple champion du monde Michael Schumacher. Il a dépassé le total de Kimi Räikkönen lors du Grand Prix de Chine et compte désormais 154 départs avec l’écurie italienne, se rapprochant du record de 180 fixé par Schumacher, qu’il pourrait battre d’ici la mi-saison 2027.

Malgré ce cap symbolique, Leclerc refuse de s’en satisfaire. Surnommé "Il Predestinato" lors de ses débuts en rouge, il totalise à ce jour 27 pole positions et huit victoires, sans avoir encore disputé une saison complète en position de jouer le titre. Après huit saisons au sein de l’équipe, il mesure le chemin parcouru, tout en gardant une ambition intacte.

"C’est étrange," a confié Leclerc lorsque cette statistique lui a été évoquée.

"Je me sens encore très jeune, et je me souviens de ma première année chez Ferrari comme si c’était hier, mais c’est spécial."

Le pilote monégasque insiste sur son attachement profond à la Scuderia, qu’il a intégrée bien avant ses débuts en Formule 1.

"J’aime cette équipe. J’ai grandi dans cette équipe même avant d’être pilote de Formule 1 pour Ferrari. J’étais à la Ferrari Driver Academy, donc ils m’ont vu grandir, pas seulement comme pilote, mais aussi comme personne, donc c’est un endroit très spécial pour courir."

Mais Leclerc ne veut pas être défini par son ancienneté.

"Je n’aimerais pas qu’on se souvienne de moi comme du pilote le plus expérimenté de Ferrari, j’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’un Champion du monde avec Ferrari, et cela reste à faire. C’est là-dessus que je me concentre."

Peu attaché aux chiffres, il reconnaît même ne pas avoir prêté attention à ce record.

"Je ne connaissais pas vraiment cette statistique, en fait. Je ne cherche pas particulièrement à devenir le premier, je veux simplement gagner un championnat du monde."

"C’est ce pour quoi je me bats et je travaille chaque jour, et j’espère que ce jour viendra."