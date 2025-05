Cowell relativise les critiques de Newey sur le simulateur d’Aston Martin F1

Andy Cowell, PDG d’Aston Martin F1, a relativisé les informations données par Adrian Newey selon lesquelles le nouveau simulateur de son équipe présenterait un défaut qui prendra deux années à corriger.

Adrian Newey, directeur technique associé de l’écurie, a déclaré que le simulateur de l’écurie était « une faiblesse » et que la remise à niveau de cette installation était « probablement un projet de deux ans ». Il a expliqué que le problème résidait dans la corrélation des données du simulateur avec ce que l’équipe observe en conditions réelles (information complète à retrouver ici).

Cependant, Cowell a souligné qu’il n’était pas rare que les équipes rencontrent de tels problèmes de corrélation.

"Chaque fois que l’on crée un nouvel équipement, sa mise en service prend du temps, puis il faut déterminer la corrélation entre le simulateur et la soufflerie et le monde réel. Il faut donc procéder à des mises à jour, l’utiliser en piste et vérifier la cohérence de l’ensemble."

"C’est la corrélation, et même les équipes expérimentées rencontrent des problèmes de corrélation. On l’entend partout dans la voie des stands."

"Ce qui est formidable avec Adrian, c’est qu’il arrive et nous dit ce qui est excellent, il fixe le niveau idéal, et nous devons donc nous améliorer. C’est un travail sur lequel nous travaillions déjà, mais Adrian nous aide simplement à affiner la liste des tâches."

Le propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a investi massivement dans l’agrandissement et la modernisation des installations de l’équipe, notamment l’usine, la soufflerie, le simulateur et d’autres équipements de développement. Cowell a indiqué qu’un programme de modernisation continu serait mis en place.

"Adrian a passé les deux derniers mois avec nous à se concentrer uniquement sur l’architecture de la voiture de 2026. Et je ne vois personne de mieux dans l’industrie pour décrypter un ensemble de règles, analyser les grandes lignes et positionner correctement tous les éléments clés. Nous avons donc beaucoup de chance."

"Nous savons également que nous devons disposer de tous les outils de simulation pour affiner cela et définir cet objectif global. Mais ce sera un travail continu. Je ne pense pas que nous dirons un jour que notre ensemble d’outils est parfait. Il y aura toujours des points à améliorer."

"Adrian a donc dit que cela prendrait quelques années. Je pense que ce sera un travail continu pour nous, en poursuivant et en améliorant constamment chaque outil dont nous disposons."