Entre Sprint F1 et pluie, Ferrari sait quelle est la ’clé’ en Belgique

Ferrari espère se rapprocher encore un peu de la tête du peloton ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Belgique. En effet, la Scuderia apportera à Spa-Francorchamps une évolution cruciale pour la suite de sa saison et pour les performances de sa SF-25.

Frédéric Vasseur, dont l’avenir a été scellé par le directoire de Ferrari, explique comment l’équipe a travaillé sur le plan technique, mais aussi comment elle s’est préparée à ce nouveau week-end de Sprint, un format qui a réussi à Lewis Hamilton cette année avec une victoire et une troisième place lors des deux petites courses disputées jusqu’ici.

"Le Grand Prix de Belgique est la première étape du dernier doublé de courses avant la pause estivale. Nous avons travaillé dur à l’usine pour apporter des améliorations supplémentaires à la SF-25" a déclaré le directeur de la Scuderia.

"Par conséquent, l’un de nos objectifs ce week-end sera de nous assurer que nous maximisons son potentiel dès le départ. Comme toujours lors d’un week-end de Sprint, un bon départ avec une séance d’essais libres sans accroc sera la clé du reste du week-end."

"Les marges entre les équipes sont très serrées en ce moment, donc chaque petit détail peut faire la différence, donc nous resterons concentrés sur nous-mêmes pour donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque phase du week-end, sur un circuit où la météo pourrait aussi jouer son rôle."

Les réglages, l’efficacité et la météo seront des critères cruciaux ce week-end. Le tracé comporte deux secteurs où les voitures accélèrent à fond avec le moteur à pleine charge pendant environ 60 secondes par tour, et un secteur médian plus sinueux où la stabilité et l’adhérence sont de mise.

La gestion des pneus est tout aussi cruciale, car ils sont soumis à des séquences rapides de forces complexes, avec des charges latérales allant jusqu’à 5G et des freinages importants. Mais tout cela dépendra de la pluie, qui peut s’abattre sur l’Ardenne belge à tout moment, parfois sur un seul secteur de la piste.

"Avec ses 7,004 km, le circuit est le plus long que les voitures doivent parcourir au cours de la saison. Du point de vue de l’unité de puissance, la caractéristique la plus importante du circuit est les deux longues ’lignes droites’ du virage 1 au virage 6" a déclaré Roel Sourbron, ingénieur moteur de Ferrari.

"Comme les célèbres virages de l’Eau Rouge et du Raidillon sont pris à plein régime, les pilotes demandent au moteur de fournir son plein potentiel pendant 23 secondes. Soit 1,8 km sans lever le pied !"

"Ce long tronçon commence après le virage le plus lent du circuit et il est donc important d’optimiser le potentiel de l’unité de puissance à partir de la basse vitesse, tout au long des rapports jusqu’à la vitesse de pointe de la voiture."

"Pour compléter le tableau, à partir de l’Eau Rouge, la piste monte en flèche, avec une pente pouvant atteindre 14 %. Le virage et la colline sollicitent tellement l’unité de puissance que la voiture ralentit malgré une puissance de plus de 900 chevaux."

"La deuxième longue ’ligne droite’ contient également un virage à très grande vitesse, le Blanchimont, qui est pris à plein régime. Cette fois, les pilotes ne lèvent pas le pied pendant 20 secondes tout en parcourant 1,6 km."

"Ces sections rapides sont reliées par une combinaison de virages à très haute vitesse et d’une chicane lente. Il est donc très important d’optimiser l’énergie et le carburant disponibles pour les longues lignes droites sans faire de compromis entre les deux."

"En raison de la longueur du tour, la consommation de carburant est élevée, mais les montées et les descentes rendent le temps au tour sensible au poids. Il faut donc veiller à estimer la consommation exacte de carburant et à emporter la bonne quantité de carburant, afin d’être aussi léger que possible."

Outre son rôle sur les stratégies et les rebondissements, la pluie joue un rôle sur la gestion des moteurs : "À Spa, il faut s’attendre à l’inattendu. La pluie et le froid sont tout aussi probables que le soleil et la chaleur."

"Le circuit est particulièrement exigeant pour le moteur à combustion dans des conditions ensoleillées et sèches, car le moteur fonctionne à son plein potentiel, ce qui exige des performances maximales."

"Cependant, dans des conditions froides et humides, les composants internes du moteur sont sollicités d’une manière tout à fait différente, car ils sont sujets à des périodes plus longues de pressions de combustion extrêmement élevées."

"En raison de l’emplacement du circuit - dont le point culminant se trouve à 461 mètres au-dessus du niveau de la mer et présente un dénivelé total de plus de 100 mètres - les fluctuations de la pression atmosphérique peuvent également imposer des contraintes supplémentaires au turbo."

"Comme en Autriche et plus encore au Mexique, une faible pression atmosphérique exige une augmentation de la vitesse du turbo, ce qui met à l’épreuve les composants à la limite de leur conception. Enfin, s’il pleut, la piste change complètement de caractère."

"Plutôt que la performance pure de l’unité de puissance, la maniabilité et le déploiement de l’énergie deviennent cruciaux. Les virages à grande vitesse, Eau Rouge et Blanchimont, ne sont plus pris à pleine charge et l’accélération doit être douce pour garantir la conduite dans des conditions glissantes."

Local de l’étape, Sourbron raconte son parcours, qui a commencé par l’admiration d’un pilote belge : "Je suis né et j’ai grandi en Belgique, à proximité du circuit de Zolder où la dernière course de F1 a eu lieu en 1984 et à seulement une heure de Spa-Francorchamps. En grandissant, je me suis surtout intéressé aux voitures et aux sports mécaniques."

"À l’époque, Thierry Boutsen était le seul pilote belge de F1. Lorsque mon père - très stratège, je dois dire ! - m’a dit que Thierry avait fait des études d’ingénieur, il m’a convaincu dès mon plus jeune âge que je voulais devenir ingénieur dans le domaine du sport automobile."

"Comme j’étais déterminé à atteindre cet objectif, je suis allé aux Pays-Bas pour obtenir un diplôme d’ingénieur automobile et à l’université de Cranfield pour obtenir un autre master en gestion et ingénierie du sport automobile."

"Après ma thèse, on m’a proposé un poste d’ingénieur en fiabilité des moteurs dans une écurie de F1. Après quelques années dans différentes équipes, en 2012, j’ai finalement acquis suffisamment d’expérience pour décrocher le poste de rêve d’ingénieur en étalonnage des moteurs chez Ferrari."