Mercedes F1 : Wolff confirme discuter encore avec Verstappen mais l’espoir diminue

Avant le GP de Belgique qui débute demain avec la journée médias vers 13 heures, Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a fait le point sur les possibilités de voir Max Verstappen débarquer dès 2026 dans son équipe.

Ce soir, l’Autrichien est assez clair. Les possibilités de recruter le Néerlandais existent bien mais elles restent minimes.

Le conseil d’administration de Mercedes a donné son feu vert à Wolff pour tenter de valider ce transfert sensationnel mais il n’a pas l’air de beaucoup y croire.

"Malgré tout l’intérêt suscité, ce transfert est peu probable dans un avenir proche. Je ne pense pas qu’il y aura de grandes surprises pour notre duo de 2026."

"Les discussions sont en cours avec nos pilotes aussi, tout le monde est au courant de manière transparente ce qu’il se passe."

"Ce n’est pas seulement l’équipe qui prend une décision. Les pilotes doivent aussi savoir où ils en sont. Nous avons toujours essayé de respecter cette règle. Et nous le ferons à nouveau cette fois-ci afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu."

Sans Verstappen à bord, l’annonce qui serait fait ne surprendra personne : George Russell et Andrea Kimi Antonelli seront reconduits.

"Nous souhaitons poursuivre avec George et Kimi. C’est notre priorité absolue."

Wolff n’a pas caché qu’un pilote du calibre de Verstappen ne pouvait être ignoré. Cependant, en raison du contrat du Néerlandais, une collaboration ne serait probablement pas envisageable avant la saison 2027 au plus tôt.

La clause de sortie qui aurait permis à Verstappen de quitter Red Bull - sans dédit financier énorme à verser est obsolète cette année. Verstappen aurait dû être hors du top 3 du Championnat du monde à mi-saison, c’est-à-dire à ce stade.

Le patron de l’écurie Mercedes a aussi commenté les fausses photos de vacances en Sardaigne, où Wolff et Verstappen apparaissaient ensemble.

"Ce qui est nouveau, c’est que les gens font des collages photo, où suivent des avions ou des bateaux. On n’avait jamais vu ça auparavant. Ce n’est pas parce qu’on est en vacances près l’un de l’autre qu’on va forcément travailler ensemble en Formule 1. Max et moi, on s’est toujours bien entendus. Il se trouve que nos vacances se situaient dans des régions similaires."

Y a-t-il eu une rencontre à cette occasion ?

"No comment !" sourit Wolff pour conclure.