Verstappen salue le retour d’une ’bonne ambiance’ chez Red Bull après des victoires ’spéciales’
"Traverser une période difficile n’est agréable pour personne"
Max Verstappen admet être soulagé par ses deux récentes victoires, à Monza et Bakou. Le quadruple champion du monde de F1 est impressionné par la résilience qu’a montré son équipe pour retrouver de la performance, et il insiste sur le retour d’un moral meilleur.
"On traverse toujours certains moments difficiles" a commenté Verstappen. "Et bien sûr, parfois on se demande si ça va aller et si l’on peut encore inverser la tendance. Mais d’un autre côté, ça ne sert à rien de ressasser ce genre de choses."
"Il faut toujours chercher des solutions, parler avec les gens de l’équipe et échanger des idées de manière positive. C’est ça le plus important, et c’est ce que nous avons fait."
"Nous avons vécu énormément de moments incroyables ensemble ces dernières années. Alors quand on traverse une période difficile, évidemment, ce n’est agréable pour personne dans l’équipe."
Depuis la pause estivale, la situation s’est nettement améliorée pour l’équipe basée à Milton Keynes, notamment grâce à un nouveau plancher et une nouvelle manière d’aborder les week-ends de Grand Prix.
"On n’a plus besoin d’essayer autant de choses sur la voiture. Ne plus devoir apporter de changements radicaux pendant un week-end de course rend les choses bien plus agréables."
Confirmant que Red Bull parvient mieux à cerner la fenêtre d’exploitation de la RB21, Verstappen explique à quel point ces victoires sont importantes pour le team : "Quand on voit que les choses repartent dans le bon sens, ces victoires deviennent d’autant plus spéciales, surtout à cause de la manière dont on a traversé les mauvais moments ensemble."
"L’ambiance est vraiment bonne en ce moment, et ça, c’est important aussi. Ça redonne un peu de confiance à tout le monde, et parfois, cette confiance est essentielle. Les gens revoient de la lumière au bout du tunnel, et ils savent que ce sur quoi ils travaillent va dans la bonne direction."
Le nouveau directeur d’équipe, Laurent Mekies, a joué un rôle clé dans ce redressement. Lorsqu’on lui demande quelle a été sa propre contribution, Verstappen s’amuse : "Eh bien, juste faire quelques tours de piste !"
Avant de répondre plus sérieusement sur sa relation avec son nouveau patron : "On a eu beaucoup de discussions sur la façon d’améliorer les choses et de tester certains éléments. Finalement, il s’avère qu’on a plutôt bien géré tout ça."
Ce n’est pas la première fois que Red Bull trouve un second souffle en fin de saison, mais le pilote néerlandais dément que ce soit une situation similaire à ce que l’équipe a connu par le passé.
"Oui, c’est vrai, mais c’était quand même une situation très différente. À l’époque, c’était aussi lié à l’aérodynamique et aux évolutions, mais aujourd’hui, c’est un peu différent avec le plafond budgétaire."
