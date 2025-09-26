Pas de fausse promesse : Mekies relativise les chances de titre pour Verstappen

Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing, estime que l’impact de la nouvelle menace que représente son équipe sur les espoirs de titre pilotes chez McLaren F1 n’est pas susceptible d’ajouter de la pression à ses troupes.

Max Verstappen a remporté sa deuxième victoire consécutive en Azerbaïdjan, réduisant ainsi l’avance d’Oscar Piastri au classement des pilotes à 69 points. Verstappen n’est plus qu’à 44 points du deuxième, Lando Norris, après une mauvaise course à Bakou pour les leaders.

Piastri a abandonné et Norris n’a terminé que septième, alors que Red Bull semble avoir pris un tournant décisif en termes de performances avec sa RB21, aidée par une récente mise à niveau du plancher qui s’est avérée transformatrice.

Cependant, alors que Verstappen s’immisce dans la lutte pour le titre entre les deux McLaren, Mekies estime que l’équipe ne doit pas y penser et se concentrer sur son propre travail.

"Je pense que la réponse courte concernant nos récents progrès est que nous ne pensons pas qu’il existe une solution miracle ou un seul aspect. Nous sommes encore loin au championnat pilotes et il faudra d’autres évènements (en notre faveur)."

"Mais nous pouvons créer notre propre chance, bien sûr. Nous pensons qu’il s’agit d’une combinaison de nombreux petits détails qui ont permis d’améliorer les performances de la voiture, et bien sûr, tout le monde en a parlé, le plancher en fait partie."

"Cela tient en partie aux modifications que nous avons apportées, et en ce qui concerne la compétitivité dans différentes circonstances, la réponse honnête est que nous ne savons pas. Nous sommes évidemment optimistes, mais nous le saurons bientôt."

"La confiance augmente, ce qui permet de prendre un peu plus de risques à chaque course, d’expérimenter davantage et d’améliorer les temps au tour."

"Honnêtement, je ne sais pas si cela aura un effet de pression sur les performances de McLaren ; cela ne nous regarde probablement pas, alors nous nous concentrons sur nous-mêmes. C’est ce que nous voulons voir."

"Nous voulons voir la voiture progresser dans certains domaines, et si cela fonctionne, ce sera bon contre McLaren, Mercedes et Ferrari."

Le test selon Mekies aura lieu dès le prochain Grand Prix à Singapour.

"C’est un circuit qui représente un défi pour l’équipe depuis de nombreuses années. Et dans le contexte de ce que nous essayons de comprendre sur notre F1, il sera très important de voir ce qui ne fonctionne soudainement plus là-bas si c’est le cas. "

"Ensuite nous reviendrons sur des circuits avec des virages à vitesse moyenne, où nous avons été battus par McLaren, il y a deux courses à Zandvoort. L’écart était très important, je le rappelle. À Spa également, nous avons quitté Spa alors qu’ils étaient une demi-seconde plus rapides que nous, même si Max a remporté le sprint."

"Donc il faut travailler, les choses avancent dans la bonne direction, sans fausse promesse."

Pour rassurer Verstappen sur la motivation de Red Bull Racing, Mekies a enfin clairement indiqué que l’équipe se battait toujours sur deux fronts.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour cette saison 2025. Petit à petit, le travail de Max et Yuki avec toute l’équipe a porté ses fruits, et au moins, à Bakou et à Monza, nous sommes de retour dans la course. Nous nous efforçons d’apprendre toujours plus, car même si la réglementation 2026 est complètement différente, nous pouvons toujours tirer de nombreux enseignements de cette saison."