’Probablement mieux qu’avant’ : Piastri loue sa relation avec Norris

Oscar Piastri assure que sa relation avec Lando Norris n’a pas été perturbée par leur lutte pour le titre mondial, en dépit des rumeurs au sujet du duo McLaren F1 et des prétendues tensions créées par la gestion des fameuses ’Papaya rules’ imposées par le directeur Andrea Stella et le PDG Zak Brown.

L’équipe est sur le point de remporter son pari, puisque le titre pilotes semble de plus en plus proche, tandis que l’ambiance ne s’est pas dégradée malgré quelques frustrations logiques à ce niveau de compétition.

L’Australien assure que lui et Norris s’entendent bien, et possiblement mieux qu’il y a deux ans, puisqu’ils ont appris à se connaître. McLaren pourrait donc réussir ce que n’ont pas fait Mercedes, Red Bull, ou même... McLaren, qui avait pendant l’ère Ron Dennis l’habitude de brouiller ses pilotes.

"Je pense que c’est exactement pareil, voire, honnêtement, probablement mieux qu’avant" a déclaré Piastri dans le podcast Beyond the Grid. "C’est mieux, si je devais choisir, parce que nous nous connaissons mieux maintenant que nous en sommes à notre troisième année en tant que coéquipiers."

"Donc nous avons appris à nous connaître petit à petit. De ce point de vue, c’est probablement mieux que jamais. Je pense que nous sommes tous les deux le genre de personnes qui considèrent que ce qui se passe sur la piste reste sur la piste."

"Il y a peut-être des émotions passagères en dehors de la piste, mais je pense que nous sommes tous les deux assez doués pour laisser les choses se calmer et, encore une fois, pour les laisser sur la piste."

"Donc, de ce point de vue, cela n’a vraiment pas changé. La façon dont nous essayons toujours de tirer le meilleur parti de l’équipe est exactement la même. Je pense que nous attendons toujours globalement les mêmes choses de l’équipe."

"Et, en ce qui concerne la voiture, je pense que nous avons probablement des différences subtiles que nous avons sans doute de plus en plus affinées, ce que chacun de nous aime dans la configuration de la voiture, et quelles sont nos forces et nos faiblesses, mais le message général que nous voulons faire passer à l’équipe est toujours le même. Donc, de ce point de vue, tout est très similaire à ce qu’il était il y a deux ans."

L’entente entre Norris et Piastri a été au centre de la gestion de l’équipe depuis 2023, et surtout depuis le retour aux avant-postes de McLaren au cours de la saison 2023, puis l’année dernière, et ce dernier assure que le fait de lutter ensemble pour un titre mondial n’est pas un problème et ne complique pas la donne.

"Je ne pense pas que ce soit si difficile, vraiment. C’est la façon dont nous avons toujours fonctionné. Quand c’est votre mode de fonctionnement par défaut, vous devez finalement faire quelque chose de différent pour ne pas vous traiter de manière égale, ce qui est probablement plus difficile à certains égards."

"Je pense donc que c’est évidemment difficile lorsque vous courez contre votre coéquipier, et, évidemment, des choses se sont produites cette année. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans cette situation."

"Évidemment, dans ce genre de situation pour une équipe, il est très difficile de satisfaire tout le monde, car il y aura toujours au moins une personne qui ne sera pas contente, qui ne sera pas satisfaite, quelle que soit la manière dont vous abordez le scénario, c’est impossible."

"Je pense donc que l’équipe a fait un très bon travail dans l’ensemble en essayant d’être aussi juste que possible, aussi équitable que possible, et en termes d’équipement, nous avons eu cette année des équipements identiques."

"L’équipe a fait tout son possible pour être équitable et traiter tout le monde de manière égale. Nous avons été libres de nous battre toute l’année, ce qui est agréable pour nous, car nous avons pu prendre autant que possible les choses en main. Et je pense que c’est également agréable pour tous ceux qui regardent."

Piastri reconnait qu’un des moments difficiles de sa saison a eu lieu à Silverstone, quand il a reçu une pénalité pour avoir freiné très fort sous la pluie alors qu’il menait et que la course était neutralisée, et allait être relancée.

McLaren a reconnu que sa pénalité était sévère, mais l’équipe a pris cela comme une erreur du pilote et n’a pas inversé les positions face à Norris, et l’Australien reconnait qu’il a eu du mal à digérer cela, mais qu’il l’avait fait avant d’arriver à la course suivante, en Hongrie.

"Ça m’a fait mal pendant un petit moment. Mais je pense qu’au moment où nous sommes arrivés à la course suivante, j’avais tourné la page. Évidemment, quand on y repense, il reste toujours une certaine émotion, que cela se soit passé il y a dix ans ou deux semaines. Je pense que cela dépend beaucoup de la façon dont on gère la situation."

"Si on se laisse envahir par ses émotions ou si on ne fait rien pour y remédier... comme à Silverstone, par exemple, si j’étais resté là à me dire ’c’est une décision stupide. Je ne suis pas d’accord, c’est idiot’, et si j’avais laissé passer ça, alors ça me ferait probablement encore très mal aujourd’hui."

"Mais quand on y repense et qu’on se dit ’oui, d’accord, je ne suis peut-être toujours pas d’accord avec cette décision, mais j’aurais pu agir différemment. Les choses auraient pu se passer un peu différemment’, et il faut aussi gérer ses émotions... est-ce que le fait d’être en colère va m’aider ? Est-ce que cela va me motiver pour la prochaine course, ou est-ce que cela va juste continuer à m’énerver ?"

"Identifier laquelle de ces deux choses va se produire et agir en conséquence, c’est vraiment important pour moi. Je pense que généralement, quand on rumine les choses et qu’on les refoule, dans une certaine mesure, c’est là que les émotions peuvent devenir un peu trop fortes."