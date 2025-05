Doohan se moque de la rumeur Colapinto et salue un Briatore ’sans connerie’ avec lui

Jack Doohan a salué l’approche « sans connerie » de Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, lorsqu’on lui a demandé de commenter les rumeurs persistantes concernant sa place en Formule 1.

Depuis la pré-saison, Doohan est harcelé par les rumeurs selon lesquelles le pilote de réserve Franco Colapinto pourrait lui voler son baquet. Hier encore, le sponsor argentin YPF annonçait que Colapinto serait à Imola, avant qu’il ne se rétracte légèrement dans ses propos aujourd’hui.

Briatore est un admirateur notoire de Colapinto et a toujours été impitoyable avec les pilotes, mais Doohan a salué l’approche de l’Italien chez Alpine.

"Flavio est quelqu’un que j’admire depuis très, très longtemps. Et j’adore cette approche brutale et directe. Il n’y a pas de connerie. Il n’y a pas de plaisanterie. On comprend très, très vite ce qui se passe. Je préfère ça de loin aux rumeurs ou autres chinoiseries."

"Les choses étaient claires dès le départ. Il veut juste que je réussisse et que le meilleur se produise, que j’oublie le bruit, que j’oublie ce qui se passe, que je fasse simplement de mon mieux. Les choses sont toujours là pour une raison. Rien ne sort par erreur. "

"Je pense donc qu’il s’agissait simplement de faire profil bas, de faire mon travail et de distinguer le vrai du faux."

L’épisode du sponsor argentin n’est que le dernier épisode d’une saga médiatique selon Doohan mais l’Australien a pris la situation avec sérénité.

"Pour être honnête, le pire a eu lieu en janvier, en pré-saison, quand il y avait le plus de bruit, rien d’autre. On en parlait beaucoup. Mais je pense qu’il y avait un nouveau récit chaque week-end, et très vite, j’ai su ce qui n’était pas pertinent et ce qui était faux, et je me suis concentré sur mon travail."

"Et pour être honnête, malgré tout, et même dans les moments difficiles, je ne me suis jamais senti vraiment affecté. J’étais entouré de bonnes personnes. L’équipe m’a également beaucoup soutenu."

"Je n’y ai jamais vraiment pensé. Bien sûr, il y aura toujours du bruit. Mais je me concentrais davantage sur le fait d’être le plus concentré possible dans la voiture plutôt que de penser à des choses extérieures. Ce sujet étant récurrent depuis si longtemps, au début de la saison, j’y étais peut-être déjà insensible, alors que si cela avait commencé quelques jours avant Melbourne, cela m’aurait peut-être davantage gêné."

Doohan n’a jamais terminé plus haut que 13e en GP jusqu’à présent, même si Alpine n’a pas connu une performance exemplaire. Un accident coûteux en EL2 au GP du Japon a également mis en évidence le manque d’expérience de Doohan, mais il ne se sent pas « ciblé ».

"Je pense que c’est juste circonstanciel. Je ne pense pas qu’on me prenne pour cible. C’est juste la façon dont les choses se déroulent. Je ne prends rien personnellement. Je pense simplement que c’est notre sport. C’est comme ça que je vis actuellement. Et c’est sûr que j’en tirerai plus de bénéfices que de toute autre chose."