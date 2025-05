Colapinto dans l’Alpine F1 à Imola ? Un espoir plutôt qu’une certitude...

Le sponsor de Franco Colapinto a fait marche arrière après avoir révélé que le jeune Argentin prendrait la relève de Jack Doohan chez Alpine F1 à Imola.

L’un des principaux soutiens de Colapinto, jeune rookie de 21 ans, est le géant pétrolier argentin YPF, dont le président est intervenu sur la chaîne locale A24 en début de semaine.

"Je ne peux pas vous le dire," a ri Horacio Marin, président d’YPF, lorsqu’on lui a demandé quand Colapinto, le nouveau remplaçant de l’équipe, prendrait la place de Doohan cette année.

Cependant, alors que l’écran de fin d’émission défilait et que Marin pensait que son micro ne fonctionnait plus, il a murmuré à l’intervieweur : "À Imola".

La vidéo et l’information (que nous vous rapportions hier) sont évidemment devenues virales et ont été reprises par de très nombreux médias, provoquant une clarification de Marin lors d’une apparition médiatique ces dernières heures.

"Ce que je dis, c’est que j’espère que Franco courra à Imola," tente de clarifier le président d’YPF, probablement conscient de s’être "un peu trop avancé".

"Je le reconnais. Mais si cela arrive bien, il m’appellera."

Marin a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune connaissance du calendrier de Colapinto, même si ses débuts à Imola dans un peu plus de deux semaines impliqueraient sûrement YPF.

"Comment suis-je censé obtenir ces informations si je suis le président d’YPF et non le représentant de Colapinto ? J’ai une relation extraordinaire avec lui, mais je ne lui parle pas toute la journée."

Marin dit avoir fait une prédiction similaire l’an dernier, avant que Colapinto ne remplace Logan Sargeant en milieu de saison chez Williams.

"Quand j’ai vu Franco, je lui ai dit qu’il allait faire ses débuts dans deux semaines. Je lui ai dit que le gars là-bas (Sargeant) allait être distrait et casser sa voiture, et qu’ils allaient l’appeler."

"Plus tard, il est venu me voir et m’a demandé comment je le savais. J’aurais aimé acheter un billet de loterie et gagner beaucoup d’argent. C’est la même chose."