Des hôtels liés à la F1 visés par l’Iran, le GP du Qatar sous pression

L’incertitude entourant la fin de la saison 2026 de Formule 1 s’accentue à nouveau au Moyen-Orient. Alors que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi restent officiellement programmés, l’agence de presse iranienne Fars a diffusé une liste présentée comme recensant de potentielles cibles de représailles en cas de nouvelles frappes américaines ou israéliennes contre l’Iran. Plusieurs hôtels situés au Qatar et entretenant des liens avec la Formule 1 figureraient parmi les établissements mentionnés. Une évolution préoccupante à quelques semaines des deux dernières manches du championnat, tandis que les équipes attendraient une décision rapide sur un éventuel recours à Imola.

La situation géopolitique au Moyen-Orient continue de peser sur l’organisation de la fin du championnat du monde de Formule 1. Malgré les assurances publiques de la discipline concernant le maintien de ses deux dernières épreuves dans le Golfe, de nouvelles informations viennent alimenter les interrogations sur la sécurité et la faisabilité de ces rendez-vous.

L’agence de presse iranienne Fars a publié une liste actualisée de cibles potentielles de représailles, comprenant notamment plusieurs hôtels situés au Qatar.

Certains de ces établissements entretiennent des liens connus avec la Formule 1, notamment parce qu’ils figurent parmi les hébergements proposés dans le cadre de forfaits officiels d’hospitalité du Grand Prix du Qatar.

La présence de ces hôtels sur une telle liste suscite des inquiétudes supplémentaires à l’approche de la course prévue le 29 novembre, même si elle ne constitue pas en elle-même la preuve qu’une attaque contre ces établissements a été décidée.

Des hôtels liés à la F1 mentionnés dans une liste de cibles potentielles

L’agence Fars a présenté sa publication comme une mise à jour d’une liste de cibles susceptibles d’être visées en cas de nouvelle offensive contre l’Iran.

Le message accompagnant cette liste formule explicitement une menace conditionnelle à l’égard des États-Unis et d’Israël.

"Voici les cibles qui seront visées si l’Amérique ou l’entité sioniste lancent une nouvelle agression contre l’Iran."

Parmi les établissements mentionnés figureraient plusieurs hôtels qataris ayant des liens établis avec l’organisation du Grand Prix de Formule 1.

Certains sont notamment commercialisés dans le cadre des offres officielles d’hospitalité proposées aux spectateurs de l’épreuve.

Il convient toutefois de distinguer ces liens commerciaux avec le Grand Prix d’une éventuelle utilisation de ces établissements par les équipes ou les pilotes. Les informations disponibles ne permettent pas d’affirmer que les hôtels concernés accueilleront effectivement du personnel de Formule 1 pendant le week-end de course.

La liste diffusée par Fars ne permet pas non plus, à elle seule, d’établir l’existence d’un projet d’attaque imminent.

Elle ajoute néanmoins une nouvelle dimension aux préoccupations sécuritaires qui entourent déjà les dernières manches de la saison.

Le précédent du MotoGP et le refus de Yamaha

Cette nouvelle évolution intervient quelques jours seulement après une décision remarquée dans le championnat du monde MotoGP.

Yamaha a en effet refusé de se rendre au Qatar pour la manche prévue ce week-end, malgré les garanties apportées par les organisateurs du championnat concernant la tenue de l’épreuve.

Ce refus illustre les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les compétitions internationales lorsque les assurances des promoteurs ne suffisent pas à convaincre l’ensemble des participants.

La comparaison avec la Formule 1 est d’autant plus pertinente que le MotoGP et la F1 sont désormais tous deux contrôlés par Liberty Media.

Les deux championnats doivent ainsi composer avec des enjeux similaires en matière de sécurité, de déplacements internationaux et de logistique, même si leurs calendriers et leurs contraintes opérationnelles ne sont pas identiques.

Pour la Formule 1, le problème est particulièrement sensible en raison de l’enchaînement prévu entre le Grand Prix du Qatar, le 29 novembre, et celui d’Abu Dhabi, le 6 décembre.

Le 10 novembre, une date décisive pour Imola ?

Malgré les tensions persistantes, la Formule 1 continue d’affirmer publiquement que les deux dernières manches de la saison auront lieu comme prévu.

Le Grand Prix du Qatar reste donc inscrit au calendrier du 29 novembre, tandis qu’Abu Dhabi doit accueillir la finale du championnat le 6 décembre.

Mais à mesure que ces échéances approchent, les possibilités de modifier le programme se réduisent.

Selon les informations rapportées, les équipes auraient été informées que le 10 novembre constituerait la date limite pour approuver l’organisation d’une finale de remplacement à Imola.

Le circuit italien apparaît comme la seule solution de repli potentielle, même si aucun changement officiel du calendrier n’a été annoncé.

Cette échéance rapprochée souligne la complexité d’une éventuelle réorganisation de la fin de saison, qui nécessiterait de prendre rapidement des décisions concernant les déplacements, le fret, les infrastructures et l’accueil des équipes.

L’incertitude ne porte donc plus uniquement sur l’évolution de la situation régionale, mais également sur le temps dont dispose encore la Formule 1 pour mettre en œuvre une alternative.

Les élections américaines ajoutent une nouvelle incertitude

Le calendrier politique américain contribue également à la sensibilité de cette période.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis viennent de se dérouler et c’est une défaite cuisante pour Donald Trump et les Républicains. Malgré cela, plusieurs informations font état de la possibilité d’une reprise de frappes militaires importantes de Washington et d’Israël contre l’Iran après ce scrutin.

Selon l’agence Associated Press, des responsables américains auraient averti en privé des alliés régionaux de se préparer à d’éventuelles nouvelles attaques et à des représailles iraniennes après les élections.

Ces informations concernent des scénarios militaires potentiels et ne permettent pas de conclure qu’une nouvelle offensive est certaine. Elles alimentent toutefois les préoccupations entourant les événements internationaux prévus dans la région au cours des prochaines semaines.

Pour la Formule 1, l’enjeu consiste désormais à déterminer si les conditions permettront de maintenir les deux dernières courses dans le Golfe, tout en garantissant la sécurité des personnes impliquées.

À ce stade, ni le Grand Prix du Qatar ni celui d’Abu Dhabi n’a été officiellement annulé. La prochaine semaine pourrait ainsi s’avérer déterminante pour connaître le lieu et les conditions dans lesquels s’achèvera la saison 2026 de Formule 1.