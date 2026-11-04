’Il nous a tous ridiculisés’ : pourquoi Antonelli a impressionné toute la F1

Il n’a que 20 ans, dispute seulement sa deuxième saison en Formule 1 et vient pourtant d’accomplir ce que tant de pilotes poursuivent pendant toute une carrière. En décrochant le titre mondial au Grand Prix de Mexico, Kimi Antonelli a non seulement écrit une page d’histoire, mais aussi suscité une vague d’admiration dans le paddock. De Max Verstappen à Lewis Hamilton, de Lando Norris à Charles Leclerc, ses adversaires ont unanimement salué un champion dont la précocité n’a d’égale que la maturité. Derrière les neuf victoires et le record de jeunesse, c’est surtout la manière dont l’Italien a conquis sa couronne qui force le respect.

Il existe des titres mondiaux qui se jouent dans un dernier tour, d’autres qui se construisent au fil d’une saison dominée avec une assurance presque déconcertante. Celui de Kimi Antonelli appartient à cette seconde catégorie. Dimanche, à Mexico, une troisième place derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton a suffi au pilote Mercedes pour devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, à 20 ans et 68 jours.

La scène avait quelque chose de symbolique. Sur le podium, le nouveau champion se retrouvait entouré de deux pilotes totalisant onze titres mondiaux. D’un côté, Verstappen, quadruple champion du monde et référence de sa génération. De l’autre, Hamilton, septuple champion et homme auquel Antonelli avait succédé chez Mercedes en 2025.

Au milieu de ces deux monuments, le jeune Italien venait de décrocher sa première couronne, quatre Grands Prix avant la fin du championnat. Un accomplissement qui mettait également fin à 73 années d’attente pour l’Italie, privée de champion du monde depuis Alberto Ascari en 1953.

Mais au-delà des chiffres, ce sont les réactions de ses adversaires qui donnent toute sa dimension à cette réussite. Car rarement un champion aussi jeune aura suscité une reconnaissance aussi spontanée de la part de ceux qu’il vient de battre.

Norris : "Il nous a tous ridiculisés"

Lando Norris est probablement celui qui a résumé le plus directement le sentiment général. Champion du monde en 2025, le Britannique va voir son numéro 1 disparaitre de sa McLaren. Pourtant, loin d’afficher la moindre amertume, il a tenu à souligner la supériorité de son successeur.

"Incroyable, ce qu’il a accompli. Il a époustouflé tout le monde. J’espère que chacun lui accordera suffisamment de reconnaissance pour ce qu’il a réalisé cette année."

"Il nous a tous ridiculisés, tellement il a bien piloté et réussi à trouver la bonne connexion avec sa voiture. Il a travaillé dur pour comprendre comment piloter cette monoplace et il en a exploité le potentiel mieux que quiconque. Il mérite absolument tout ce succès. Il mérite de vivre ces moments et de les célébrer comme il le fait actuellement."

Pour Norris, le plus impressionnant reste la rapidité avec laquelle Antonelli est parvenu à atteindre ce niveau, alors qu’il ne dispute que sa deuxième saison dans la catégorie reine.

"Il a réalisé une année incroyable, et c’est encore plus impressionnant quand on pense qu’il ne s’agit que de sa deuxième saison en Formule 1. Il a 20 ans. C’est incroyable. Je suis très heureux pour lui, vraiment très heureux. Et je suis très heureux de voir mon numéro 1 passer chez lui, parce qu’il le mérite. D’une certaine manière, je suis heureux de le lui céder."

Le Britannique a également insisté sur la performance réalisée face à George Russell, un coéquipier particulièrement expérimenté et réputé pour sa vitesse.

"Il a un coéquipier très solide, mais il l’a battu tout le temps, pendant toute la saison."

"On peut compter les erreurs qu’il a commises cette saison. Honnêtement, je ne pense même pas qu’il faudrait les cinq doigts d’une main. Il est remonté depuis le fond de la grille. Il a gagné en partant devant. Il a fait tout ce qu’il fallait faire. Il a été présent à chaque course. C’est quelque chose qu’aucun autre pilote ne peut prétendre avoir accompli cette saison."

"Sa régularité, ses performances... Il a écrasé tout le monde. Il a écrasé le pilote qui dispose de la même voiture que lui. C’est difficile à faire. Cela a été extrêmement impressionnant."

Verstappen "très fier de lui"

Max Verstappen a lui aussi salué la performance de celui qui vient de rejoindre le cercle des champions du monde.

Le Néerlandais, qui connaît parfaitement les exigences d’une lutte pour le titre, a particulièrement apprécié la capacité d’Antonelli à éviter les erreurs et à maintenir un niveau de performance élevé tout au long du championnat.

"Je pense que réussir cela dès sa deuxième année en Formule 1 est toujours très impressionnant. Parce qu’évidemment, à son âge, être aussi solide, ne pas commettre de grosses erreurs et, bien sûr, battre son coéquipier expérimenté, c’est tout simplement incroyable la manière dont il a piloté."

"Et je suis très fier de lui, de la façon dont il s’est comporté pendant toute cette saison. Ce n’est pas toujours facile d’être performant chaque week-end, mais il l’a fait, et il mérite son titre de champion cette année."

Les deux pilotes se sont chaleureusement félicités dans le parc fermé après l’arrivée, avant de partager le podium avec Lewis Hamilton. Et pour Hamilton, la consécration d’Antonelli revêtait une signification particulière. Le septuple champion du monde a quitté Mercedes à la fin de l’année 2024, libérant le baquet dans lequel l’Italien vient de décrocher son premier titre mondial.

Hamilton a tenu à féliciter son successeur et s’est montré particulièrement touché de pouvoir partager avec lui ce moment historique.

"C’était magnifique d’être là-haut avec ces deux pilotes et de me retrouver aux côtés de Kimi pour son premier championnat du monde. Je pense que c’était un moment très particulier, l’un des moments les plus particuliers dont je me souvienne ici."

Le Britannique s’est également dit très reconnaissant d’avoir pu participer à cette course et assister directement au couronnement du plus jeune champion de l’histoire, qualifiant cet accomplissement de véritablement phénoménal.

Piastri : "Il a fait le travail"

Oscar Piastri, qui avait lui-même connu les tensions d’une lutte pour le championnat du monde en 2025, a également rendu hommage au pilote Mercedes.

L’Australien a souligné le rôle joué par l’écurie allemande dans la progression d’Antonelli, sans pour autant minimiser la réussite individuelle du nouveau champion.

"Je pense qu’il a accompli un travail incroyable. Réussir ce qu’il a réussi cette année dès sa deuxième saison en Formule 1, c’est vraiment très, très impressionnant."

"Et il est clair que Mercedes a fait du bon travail autour de lui, en lui donnant la voiture nécessaire pour obtenir ces résultats, en le soutenant, et lui aussi a fait le travail. C’est donc une saison très impressionnante."

Leclerc : "Voir ses parents aussi émus est une très belle image"

Charles Leclerc a davantage insisté sur la dimension humaine de cette consécration.

Le pilote Ferrari, qui poursuit lui-même sa quête d’un premier titre mondial, a reconnu être particulièrement heureux pour son jeune rival.

"Je suis évidemment très heureux pour lui. Je me considère comme jeune, mais quand je le regarde, il est encore plus jeune. Et voir ses parents sous le podium, aussi émus, c’est une très belle image. Je suis donc vraiment, vraiment très heureux pour lui."

Le Monégasque avait d’ailleurs tenté d’attendre Antonelli après le drapeau à damier pour le féliciter personnellement. Mais le nouveau champion prenait naturellement son temps pour savourer son tour d’honneur.

"J’essayais de l’attendre après le drapeau à damier, mais je suppose qu’il roulait très lentement pour célébrer, comme il avait raison de le faire, et j’irai le voir plus tard. Mais c’est totalement mérité. Je veux dire, il n’a pratiquement pas fait un seul faux pas depuis le début jusqu’à la fin."

Sainz : "Il a parfaitement dominé, puis contrôlé"

Carlos Sainz, fort de plus de dix années d’expérience en Formule 1, a replacé la réussite d’Antonelli dans le contexte de sa carrière.

L’Espagnol reconnaît que beaucoup de pilotes auraient aimé disposer d’une voiture aussi compétitive dès leurs premières saisons. Mais il souligne surtout que l’Italien a parfaitement exploité cette opportunité.

"C’est totalement mérité. Honnêtement, il a réalisé une vraiment, vraiment bonne saison. Il a su maximiser sa chance de devenir champion du monde dès sa deuxième année en Formule 1."

"Beaucoup d’entre nous auraient aimé disposer d’une voiture aussi compétitive pendant leurs premières années en Formule 1, et c’est exactement ce qu’il a eu. On lui a donné l’occasion de remporter un championnat, et l’année où cette opportunité s’est présentée, il a tout maximisé."

"Il a réalisé une première moitié de saison parfaite, il a dominé, puis il a contrôlé la seconde partie de l’année, ce qui est exactement ce qu’un champion du monde doit faire. Et je pense qu’il l’a vraiment, vraiment très bien fait."

Alex Albon a lui aussi salué la maturité du nouveau champion, notamment sa capacité à conserver une attitude détendue malgré les enjeux. Le pilote Williams a d’abord plaisanté sur les chances que les observateurs accordaient à Antonelli avant le début de la saison.

"En arrivant cette année, je ne sais pas vraiment quelle était sa cote chez les bookmakers. C’est vraiment impressionnant. Je pense aussi à son état d’esprit. Au moins vu de l’extérieur, il avait l’air très détendu."

"J’ai entendu quelques commentaires pendant les qualifications disant qu’il était un peu tendu. À part les qualifications à Mexico, il a été bon."

"En réalité, son rythme de course a été vraiment impressionnant. Je pense que c’est ce qui l’a distingué du reste du plateau cette année."

"Bien sûr, c’est probablement aussi en partie lié à la voiture, mais il a été vraiment impressionnant à observer. Les progrès qu’il a réalisés depuis l’année dernière sont remarquables."

Un podium de rêve pour un sacre

Franco Colapinto a assisté aux célébrations d’Antonelli depuis la zone réservée aux interviews d’après-course.

Alors que le pilote Alpine répondait aux questions des journalistes, les images du podium de Mexico étaient diffusées sur les écrans à proximité.

En voyant Antonelli entouré de Verstappen et Hamilton, l’Argentin n’a pas caché son admiration.

"Le voilà, entre Lewis et Max. On ne peut pas rêver mieux que ça : le champion du monde entre les deux plus grands champions de ces dernières années en Formule 1."

"Il le mérite. Il est extrêmement jeune, donc il doit en profiter. C’est le rêve de chacun d’entre nous, ce qu’il a vécu cette année."

"La vitesse, nous savions tous qu’il l’avait, mais je pense que la régularité dont il a fait preuve cette année, en remportant des courses, en montant sur le podium, en marquant des points et en ne commettant pas d’erreurs, a été extrêmement impressionnante."

"Avoir ce poids sur les épaules, celui d’être premier du championnat pendant aussi longtemps, presque du début jusqu’à la fin, c’est... waouh. Il a tellement bien géré cela."

"Je suis très heureux pour lui. C’est un champion du monde, et c’est donc un champion qui mérite son titre."

Bortoleto : "Il n’a pas craqué"

Gabriel Bortoleto a livré l’un des témoignages les plus personnels de cet hommage collectif.

Le pilote Audi connaît Antonelli depuis l’enfance, alors que les deux jeunes hommes évoluaient encore dans les catégories de karting.

Pour le Brésilien, le sacre de son ami constitue une source d’inspiration, mais aussi la preuve qu’il est possible d’atteindre le sommet de la Formule 1 sans se laisser submerger par la pression.

Interrogé sur ce qui l’avait le plus impressionné dans la saison d’Antonelli, Bortoleto a immédiatement répondu : "Sa régularité."

"Nous avons des âges très proches. Il est un peu plus jeune que moi. Je me suis battu pour des championnats en Formule 2 et en Formule 3, et je sais à quel point on est nerveux quand on lutte pour un titre. Mais imaginez vous battre pour un championnat du monde de Formule 1 contre Russell, Max, Lewis, tous ces champions du monde qui possèdent tellement d’expérience... Et lui, il n’a pas craqué."

"Il a toujours été là, régulier, boum, au sommet. Je veux dire, il n’a eu qu’une ou deux mauvaises courses où l’on pouvait dire qu’il manquait de rythme ou qu’il avait eu un accident."

Bortoleto espère désormais pouvoir retrouver Antonelli dans une lutte pour le titre mondial.

"Il a donc accompli un travail impressionnant. Et encore une fois, j’espère pouvoir me battre pour des titres avec lui à l’avenir, parce que ce serait une très belle histoire. Un garçon que je connais depuis que j’ai dix ou onze ans, nous voilà en Formule 1, et maintenant il est champion du monde. Moi, j’essaie d’atteindre cet objectif, alors j’espère qu’un jour cela arrivera."