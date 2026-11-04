Bridgestone veut revenir en F1, Pirelli refuse d’évoquer l’après 2028

La bataille pour la fourniture des pneumatiques en Formule 1 pourrait bientôt connaître un nouvel épisode. Fournisseur exclusif du championnat depuis 2011, Pirelli voit se profiler la possibilité d’une nouvelle offensive de Bridgestone, qui préparerait une candidature pour récupérer le contrat à partir de 2029. Alors que la FIA devrait lancer son prochain appel d’offres début 2027, le manufacturier italien refuse pour l’instant de commenter les ambitions de son ancien rival. Dario Marrafuschi, responsable des activités sport automobile de Pirelli, assure que la priorité reste la préparation des deux prochaines saisons, sans donner la moindre indication sur les intentions de son entreprise au-delà de 2028.

La Formule 1 pourrait-elle changer de fournisseur de pneumatiques à la fin de la décennie ? La question commence à se poser. Comme nous vous le rapportions à la fin octobre, Bridgestone envisagerait une nouvelle tentative pour retrouver une place dans le championnat du monde, près de vingt ans après son départ.

Le manufacturier japonais avait fourni des pneumatiques aux équipes de Formule 1 entre 1997 et 2010, devenant même l’unique fournisseur du plateau à partir de 2007. Son retrait avait ouvert la voie à Pirelli, qui détient depuis 2011 l’exclusivité de la fourniture des pneumatiques du championnat.

Cette situation est garantie jusqu’à la fin de la saison 2028. En juin 2026, la FIA a en effet activé une option d’une année supplémentaire prévue dans le contrat du manufacturier italien, prolongeant ainsi son engagement initial.

Mais la prochaine procédure de sélection approche. La Fédération internationale de l’automobile devrait lancer un nouvel appel d’offres autour du début de l’année 2027, afin de désigner le fournisseur officiel à compter de la saison 2029. Et cette fois encore, Pirelli pourrait retrouver Bridgestone sur son chemin.

Bridgestone a entrepris de nouveaux préparatifs techniques et commerciaux dans la perspective d’une candidature pour le contrat couvrant la période débutant en 2029. Le constructeur japonais chercherait ainsi à se positionner suffisamment tôt pour répondre aux exigences de la FIA et convaincre les instances de la Formule 1 de lui confier la fourniture exclusive des pneumatiques.

Cette perspective n’est pas totalement nouvelle, puisque Bridgestone avait déjà tenté de revenir dans le championnat lors de la précédente procédure d’appel d’offres. En 2023, le manufacturier japonais avait présenté une candidature pour la période allant de 2025 à 2027, mais Pirelli avait finalement obtenu le renouvellement de son contrat.

À l’époque, l’offre de Bridgestone aurait pourtant reçu l’approbation technique de la FIA, avant que les négociations commerciales ne débouchent sur un accord favorable à Pirelli. Le résultat de cette procédure avait donc permis au manufacturier italien de conserver son monopole, malgré la concurrence de son rival historique.

Une nouvelle confrontation pourrait désormais se dessiner pour la période suivant 2028, même si Bridgestone n’a pas encore été officiellement désigné comme candidat dans une procédure qui reste à lancer.

Pirelli refuse de commenter les ambitions de Bridgestone

Interrogé par les médias, Dario Marrafuschi, responsable des activités sport automobile de Pirelli, n’a pas souhaité s’engager dans un débat concernant l’éventuel retour du constructeur japonais.

Questionné notamment sur la présence récente de représentants d’autres manufacturiers lors de Grands Prix de Formule 1, et sur les inquiétudes que cette situation pourrait susciter chez Pirelli, le dirigeant italien a minimisé la portée de ces visites.

"Tout le monde est libre d’aller assister à n’importe quelle course, franchement."

"Donc non, je n’ai aucun commentaire à faire sur l’avenir. Tout le monde sait qu’il nous reste encore deux années de contrat."

"La sélection pour la période qui suivra est entre les mains de la FIA. Nous ne jouons aucun rôle dans ce processus. Nous nous concentrons simplement sur ce que nous devons faire pour la saison prochaine et celle qui suivra également, ce qui représente déjà beaucoup de travail. Il est vraiment trop tôt pour discuter de cette période."

Marrafuschi ne souhaite pas que les spéculations autour d’un éventuel changement de fournisseur détournent l’attention des programmes techniques déjà engagés. Mais le responsable italien s’est également montré particulièrement prudent lorsqu’il a été interrogé sur les intentions de Pirelli au-delà de son contrat actuel.

Alors que le prochain appel d’offres devrait être lancé dans les mois à venir, il n’a pas confirmé que le manufacturier chercherait à obtenir une nouvelle prolongation de son engagement.

"Il est vraiment trop tôt pour en parler."

"Si nous repensons à la situation d’il y a deux ans, nous n’aurions pas imaginé nous retrouver là où nous sommes aujourd’hui. Ce sera également le cas dans deux ans. Il est vraiment trop tôt. Nous nous concentrons sur ce que nous faisons actuellement."

Le dirigeant n’exclut toutefois pas que Pirelli examine les conditions de la future procédure de sélection lorsque celles-ci seront connues.

"Nous examinerons bien sûr la procédure et nous réfléchirons à ce qui va se passer, mais c’est à la FIA qu’il revient de décider de ce que nous devons faire."

A noter que, pour l’heure, Pirelli reste assuré de fournir les pneumatiques de la Formule 1 jusqu’à la fin de l’année 2028. Mais la FIA pourrait aussi prolonger d’une année Pirelli en 2029 si un nouveau règlement technique arrivait en 2030 au lieu de 2031, avec le retour des V8 et de nouvelles monoplaces pour aller avec. On verrait en effet mal un nouveau manufacturier arriver pour développer des pneus uniquement pour 2029 avant d’en changer de nouveau dès 2030...