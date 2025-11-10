McLaren F1 ’aurait aimé plus d’écart’ avec la concurrence au Brésil

McLaren F1 a connu un week-end globalement très positif avec deux pole positions et deux victoires pour Lando Norris, mais son Grand Prix du Brésil n’en a pas été moins agité, car Oscar Piastri a vécu deux courses difficiles.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, note que le résultat du Brésil est le même qu’au Mexique pour l’équipe de Woking, avec "une nouvelle première et cinquième place", mais n’est pas surpris que Mercedes et Red Bull aient été proches, voire devant en termes de performance lors de certaines phases du week-end.

"Je ne suis pas surpris car les écarts étaient très serrés ce week-end. On aurait aimé avoir plus d’écart comme l’a dit Lando dans son tour d’honneur. On aime gagner, mais on aime gagner avec l’écart de Mexico. Mais globalement, Lando a effectué un week-end parfait, on a fait des arrêts parfaits, bravo à l’équipe."

"Ce week-end a aussi confirmé que nous avons inversé la tendance qui semblait s’être amorcée à Monza. Nous avons travaillé dur pour tirer le meilleur parti du package dont nous disposons, et ces deux victoires consécutives avec le Mexique en sont la récompense."

"Lando a parfaitement géré le week-end. Pole position lors des qualifications sprint et samedi, victoires dans la course sprint et le Grand Prix. Oscar a payé cher la pénalité qu’il a reçue à la relance, qui semblait sévère et sans laquelle il aurait certainement pu terminer sur le podium."

L’Italien veut se tourner vers la fin de la saison, non sans s’interroger sur la possibilité qu’aurait eu McLaren de mieux faire remonter Piastri en course : "De notre côté, nous devons analyser attentivement si nous aurions pu faire quelque chose pour lui permettre d’obtenir un meilleur résultat après la pénalité."

"Il ne faut pas le sous-estimer pour la suite, même si Lando réalise des performances de très haut niveau. Ce n’est pas une question de changement d’un week-end à l’autre, mais plutôt une question de développement personnel et de gestion de course."

"Lando voit ses efforts et ses progrès récompensés après un début de saison difficile, Oscar a souffert sur ces courses à faible adhérence."

"Nous devons maintenant nous concentrer sur la prochaine course à Las Vegas, sur un circuit qui, sur le papier, n’est pas le plus favorable pour nous. Le chemin pour atteindre nos objectifs est encore très long, et nous avons vu en course une fois de plus que notre principal rival, Max Verstappen, ne peut jamais être écarté."